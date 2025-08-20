아발란체, 토요타 블록체인랩 ‘새로운 모빌리티 신뢰 레이어’ 비전 지원

아바랩스는 토요타 블록체인랩이 발간한 신기술 보고서 ‘MON: Orchestrating Trust into Mobility Ecosystems’의 자문에 참여했다고 20일 밝혔다.

이번 보고서는 블록체인이 차량의 금융, 소유권, 라이프사이클 관리 전반을 어떻게 혁신할 수 있는지 분석한 내용을 담고 있다. 프로토타입 구현에는 아발란체 블록체인 인프라가 활용됐다.

보고서는 특정 플랫폼이 아닌, 자산·금융·서비스 네트워크를 상호 연결하는 ‘중간 네트워크 레이어’ 개념을 제안한다. 이를 통해 조직·산업·국가 간 경계를 넘어 가치가 자유롭게 흐를 수 있도록 설계됐으며, 다양한 요구를 가진 자율 네트워크들이 협력하는 멀티체인 미래상을 그렸다.

아발란체는 빠른 최종성과 애플리케이션 특화 블록체인 실행 능력을 갖춘 구조 덕분에 이러한 비전에 최적의 플랫폼으로 꼽혔다.

히라타 로이 아바랩스 재팬 대표는 “MON 개념은 모빌리티 생태계의 미래를 향한 고도화된 접근”이라며, “아발란체 아키텍처가 멀티체인 비전을 어떻게 뒷받침할 수 있는지 보여줄 수 있어 의미 있었다. 이번 연구가 업계 전반의 혁신 가속화에 기여하기를 바란다”고 말했다.

이번 보고서 발간은 자동차 금융 시장의 성장세와도 맞물려 있다. 글로벌 자동차 핀테크 시장 규모는 2021년 471억 달러에서 2031년 1천120억 달러를 넘어설 것으로 전망된다.

미국에서는 2024년 12월 한 달 동안 신규 자동차 대출이 220만 건, 670억 달러 규모로 발생해 효율적 금융 솔루션에 대한 수요가 확인됐다. 아발란체는 이미 60억 달러 이상 대출을 관리하는 토큰화 금융 마켓플레이스 ‘IntainMARKETS’를 지원하며 투명성과 속도, 자동화를 입증한 바 있다.

관련기사

아발란체는 초고속·저지연 환경을 바탕으로 공공·프라이빗 레이어1 블록체인을 손쉽게 구축·연결할 수 있는 구조를 제공한다. 개발자와 검증인 글로벌 커뮤니티의 지원 속에 혁신적 탈중앙화 애플리케이션(dApp) 구축 환경을 제공하며, 멀티체인 시대를 위한 핵심 플랫폼으로 자리매김하고 있다.

토요타 블록체인랩은 2019년 설립 이후 공급망, 모빌리티 서비스, 탈중앙 신원, 토큰화 금융 응용 등 분야에서 ‘추적 가능한 사회(traceable society)’ 구현을 목표로 블록체인 연구를 이어오고 있다