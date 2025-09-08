"글로벌 전역 순회"…펄어비스 '붉은사막', 도쿄게임쇼 2025 출품

펄어비스는 '도쿄게임쇼 2025(TGS 2025)'에 참가해 신작 '붉은사막'을 출품한다고 8일 밝혔다. 올해 도쿄게임쇼 2025는 25일부터 28일까지 열린다.

펄어비스는 올해 3월 베네룩스에서의 '붉은사막' 미디어 데모 시연을 시작으로 ▲유럽 런던 미디어 시연, 트위치콘 로테르담, 게임스컴 ▲북미 게임개발자컨퍼런스(GDC), 서머게임페스트(SGF), 팍스(PAX) EAST/WEST ▲ 남미 브라질 시연 ▲중국 빌리빌리월드, 차이나조이에 참여한 바 있다.

'붉은사막'이 일본 게이머를 대상으로 진행하는 시연은 이번이 처음이다. 펄어비스는 AMD, 레이저, 벤큐 등 파트너사들과 함께 시연 PC 100여대를 마련했다. 오픈월드에서 펼쳐지는 치열한 전장을 시작으로 붉은사막의 초중반부 퀘스트를 즐길 수 있다.

펄어비스 '붉은사막', 도쿄게임쇼 2025 출품.

이번 데모의 가장 큰 특징은 실제 전장을 방불케 하는 대규모 전투다. 머리 위로 포탄이 날아들고 병사들의 함성, 무기들이 부딪히는 소리, 연기와 불길로 뒤덮인 전장은 전쟁의 생생한 현장을 그대로 재현했다. 전장 곳곳에서 실시간으로 진행되는 치열한 전투는 긴장감과 몰입감을 높인다.

관련기사

광대한 오픈월드 속 파이웰 대륙은 또 하나의 즐길 거리다. 시간의 흐름에 따라 변화하는 자연광, 날씨 효과는 물론 전장 뒤로 펼처진 산맥과 암벽 등 거대한 자연 지형이 시각적 임팩트를 더한다. 모든 시각적 요소는 자체 개발한 블랙스페이스 엔진으로 구현되어 사실적이고 고품질 비주얼을 통해 붉은사막의 세계관을 생생하게 전달한다.

'붉은사막'은 PC와 콘솔 플랫폼에서 출시될 예정이다. 스팀, 플레이스테이션(PS) 5, 엑스박스 시리즈 X¦S, 애플 맥에서 만나볼 수 있다.