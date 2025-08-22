[ZD e게임] "전장이 살아있다"…펄어비스 '붉은사막', 게임스컴서 압도적 스케일 과시

[쾰른(독일)=정진성 기자] 펄어비스가 독일 쾰른에서 20일(현지시각) 개막한 '게임스컴 2025' 현장에서 오픈월드 액션 어드벤처 '붉은사막'의 시연대를 마련하고 글로벌 게이머들에게 발전한 게임성을 선보였다.

이번 시연에서는 주인공 클리프가 동료를 찾아 칼페이드로 향하는 스토리를 중심으로, 지난해 게임스컴, 지스타 등 게임쇼에서 지적됐던 여러 문제점들이 상당 수준 개선된 모습을 선보였다.

게임은 반란으로 혼란에 빠진 칼페이드를 배경으로 진행됐다. 주인공 클리프는 내전 상황에 개입하게 되며, 최종적으로 반란의 주동자 '카시우스 모턴'과 대결하는 구조로 구성됐다.

'게임스컴 2025'에 출품한 펄어비스 '붉은사막'.

가장 큰 특징은 수백 명의 NPC가 동시에 전투를 벌이는 대규모 전장 연출이었다. 실시간으로 진행되는 대규모 전투 속에서 대포 조작을 통한 감시탑 파괴, 인질 구출 등 다양한 미션을 수행해야 했다. 전장 곳곳에서 벌어지는 개별 전투와 포격 효과음은 현실적인 전쟁 분위기를 조성했다.

지난해 시연 버전과 비교해 가장 눈에 띄는 변화는 타겟팅 시스템이었다. 다수의 적이 등장하는 상황에서 원하는 대상을 정확히 락온할 수 있게 되면서 전투의 흐름이 크게 개선됐다. 연속 공격 연계도 훨씬 자연스러워졌음을 느낄 수 있었다.

'섭리의 팔찌'를 활용한 속성 전환 시스템도 대폭 간소화됐다. 불 속성 선택 시 화살이 폭발 데미지를 입히고, 얼음 속성으로 무기를 강화하면 직관적인 효과를 확인 할수 있었다. 이전 버전 대비 속성 변경 속도가 빨라져 전투 중 실시간 전환이 용이해진 것으로 확인됐다.

새롭게 추가된 '효시' 시스템도 주목할 만하다. 특정 지점을 지정하면 아군의 포격이 집중되는 방식으로, 적 처치뿐만 아니라 건물이나 장애물 파괴 등 전략적 활용도가 높은 것으로 나타났다. 말 호출과 까마귀 날개를 통한 이동 시스템도 오픈월드 탐험의 효율성을 높이는 요소로 작용했다.

중간 보스, 최종 보스와의 전투도 매력적이었다. 중간 보스인 '검은곰'은 일반 몬스터 대비 압도적인 크기와 공격력을 보유했으며, 기존 잡기 기술이 통하지 않는 등 차별화된 전투 패턴을 선보였다.

최종 보스 '카시우스 모턴'과의 전투에서는 보다 복합적인 기믹이 요구됐다. 철퇴와 방패를 활용한 공격을 회피하며 지속적으로 '그로기' 수치를 축적시켜야 하는 구조다. 그로기 상태에 걸린 보스는 기둥을 들어올려 공격하면 높은 대미지를 한번에 넣는 것이 가능했다.

이번 시연 버전은 스토리 진행에 맞춰 점진적으로 난이도가 상승하는 구조로, 시연 마지막까지 적응이 비교적 용이한 편이었다. 다만 커맨드 숙련도나 방어 타이밍 등은 초기부터 체계적인 학습이 필요할 것으로 느껴졌다.

한편 펄어비스는 최근 붉은사막의 출시 시기를 내년 1분기로 연기한다고 발표했다. 이번 게임스컴에서 확인된 바와 같이 게임 완성도를 더욱 높이기 위한 결정으로 해석된다.