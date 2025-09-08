KCA, 대전도시철도 22개 전 역사에 전자파 측정 시스템 구축

한국방송통신전파진흥원(KCA)과 대전교통공사는 대전도시철도 22개 모든 역사에 전자파 측정 모니터링 시스템 구축을 완료했다고 8일 밝혔다.

도시철도 역사 내 설치된 LTE, 5G등 이동통신 기지국의 전자파 세기를 24시간 실시간으로 측정해 국민 누구나 안심하고 대중교통을 이용할 수 있도록 하기 위해서 마련된 시스템이다.

이를 통해 측정된 데이터는 LED 패널을 통해 청색(양호), 황색(관심), 적색(주의)로 구분된 색상정보로 전자파 노출정보를 한눈에 확인할 수 있다.

KCA는 그동안 국민의 전자파 우려를 해소하기 위해 다양한 노력을 기울여 왔다.

예컨대 공공장소나 영유아 시설의 전자파를 측정해 공개하는 ‘생활환경 전자파 측정 서비스’와, 국민이 직접 주거지의 전자파를 측정할 수 있는 ‘전자파 측정기 대여 서비스’ 등을 통해 올바른 전자파 안전 정보를 제공하고 있다.

이상훈 KCA 원장은 “국민 안전을 최우선 가치로 삼아 전자파로부터 국민의 건강과 안전을 지키는데 최선을 다하겠다”며 “대전도시철도를 시작으로 국민 생활과 밀접한 다양한 공간으로 전자파 측정 및 공개 사업을 확대해 나가겠다”고 말했다.