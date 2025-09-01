KCA, 금호화순리조트와 지역아동 여름나기 휴양지원

한국방송통신전파진흥원(KCA)은 지난 30일까지 이틀간 금호화순리조트에서 지역아동 양육시설인 화순 자애원과 담양 새꿈터 아동 17명 대상으로 여름휴양 프로그램을 지원했다고 밝혔다.

KCA가 보유한 기관 복지시설을 지역사회에 개방하고 기관 간부진이 자발적으로 반납한 성과금으로 조성된 사회공헌 기금을 활용해 추진된 프로그램이다.

특히 금호화순리조트와의 협업을 통해 물놀이 시설 이용료를 무상으로 지원받아 아동들이 더욱 즐겁고 안전한 휴양을 즐길 수 있도록 했다.

이를 통해 참여 아동은 다양한 체험과 휴식을 누리며 무더위를 극복할 수 있었으며, KCA는 공공기관으로서 민간 협업을 통해 지역사회 돌봄 기능을 강화하는데 기여했다는 평가를 받고 있다.

이상훈 KCA 원장은 “지역 아동들이 이번 프로그램을 통해 안전하고 행복한 여름을 보낼 수 있어 기쁘다”며 “앞으로도 기관이 보유한 자원과 민간 협력을 적극적으로 추진하여 지역 돌봄과 상생을 실현하는데 최선을 다하겠다”고 말했다.