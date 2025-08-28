KCA, 광주전남 공공기관 첫 '무더위 쉼터' 운영

한국방송통신전파진흥원(KCA)은 정부의 폭염 대비 무더위 쉼터 증설과 운영 강화 대책에 발맞춰, 연일 이어지는 기록적인 폭염 속 국민들에게 휴식 공간을 제공하기 위해 ‘무더위 쉼터’를 운영한다고 밝혔다.

무더위 쉼터는 나주 본사 내 카페(카페760) 공간을 활용해 오전 9시부터 오후 6시까지 운영되며, 누구나 자유롭게 이용할 수 있다.

공간에는 냉방기기, 휴식용 좌석, 얼음 생수 등 다양한 편의 물품을 제공해 쾌적한 환경에서 더위를 피하며 휴식을 취할 수 있다.

광주·전남 공공기관 최초 ‘무더위 쉼터’로 인증받아 지역 주민들의 안전한 여름나기를 지원하는데 큰 전환점을 마련했으며, 이는 국민재난안전포털을 통해 전 국민이 손쉽게 확인할 수 있다.

이상훈 KCA 원장은 “지속 되는 폭염 속에 나주시민을 비롯해 에너지 취약계층 등 누구나 시원하고 편안하게 쉴 수 있는 공간이 되기를 바란다”며 “앞으로도 지역사회와 함께하는 사회공헌 활동을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.