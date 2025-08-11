KCA, 기관 최고AI책임관 참여하는 AX 협의체 구성

한국방송통신전파진흥원(KCA)은 AI 기반 업무 혁신을 통해 업무 효율성을 향상하고 대국민 서비스 품질을 강화하기 위한 노력을 적극적으로 추진한다고 11일 밝혔다.

기관 AI전략을 주도할 최고AI책임관(CAIO)과 사업부문별 대국민 AI서비스 발굴을 담당할 부서AI책임관(BAIO)으로 KCA AX 협의체를 구성하고 AI 업무발굴과 대국민 서비스 확산에 박차를 가하고 있다.

KCA는 지난해 1월 AI-TF를 구성해 챗GPT 업무활용 가이드북을 공공기관 최초로 발간했다. 이후 공공기관과 대학에서 교육교재로 활용되며 약 4만회의 다운로드를 기록하는 등 큰 관심과 호응을 받고 있다. 향후 차기 개정에서는 엑사원, 하이퍼클로바엑스 등 국산 AI 모델 활용 가이드를 대폭 강화할 계획이다.

한편, AI 업무활용 37개 과제를 파일럿 과제와 중기과제로 분류하여 지난 8월11일 AX협의체 2차 회의에서 논의를 마무리했다. 주요 과제로는 'AI도구를 활용한 주파수 정책 동향 분석', 'AI활용 ICT기금 위험관리 서비스' 등 파일럿 과제와 'AI기반 실시간 재난정보알림 서비스', '자격검정(CQ) AI챗봇' 등 중기과제를 추진하고 있다.

KCA는 앞으로도 더욱 체계적인 AI 역량 강화를 위해 전직원이 참여하는 자율학습조직을 구축하고 기관 차원의 지속적인 AI 역량 개발을 도모하고 있다. 또한 실제 업무 활용도를 높이기 위한 'AI 활용 매뉴얼' 제작을 앞두고 AI 활용 국민제안 참여단을 8월말까지 모집해 국민 의견을 반영하고 AI 아이디어 발굴 및 대국민 소통 창구를 운영할 계획이다.

이상훈 KCA 원장은 “AI책임관 임명과 AX협의체 운영의 목적은 AI 기술과 서비스를 단순히 구입하거나 도입하는 것이 아니라 기관 스스로 AI 서비스 아이디어를 발굴, 개발하고 공공서비스에 활용함으로써 궁극적으로는 업무의 효율성과 혁신을 이루는 중요한 계기가 될 것”이라고 말했다.