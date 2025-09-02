"아날로그 무전기 이용종료 홍보 서포터즈 모십니다"

한국방송통신전파진흥원(KCA)은 아날로그 생활무전기 이용 종료 정책의 대국민 홍보와 건전한 전파이용 질서 확립을 위해 국민 참여형 '홍보 서포터즈'를 모집한다고 2일 밝혔다.

아날로그 생활무전기는 현재 신규 생산, 수입, 판매가 금지돼 있으며 기존 이용은 2026년 12월까지 가능하며 이후 종료될 예정이다.

이에 따라 불법 유통을 차단하고 국민 피해를 예방하기 위한 적극적인 홍보 활동이 필요한 상황이다.

서포터즈는 SNS 홍보 콘텐츠 제작, 불법 판매처 모니터링, 발족식과 정기 활동 참여 등을 통해 정책 홍보를 국민과 함께 추진한다. 참여자에게는 활동 수당, 수료증, 우수 활동자 시상 등 다양한 혜택이 주어지며, 우수 콘텐츠는 진흥원 홈페이지, SNS에 게재될 예정이다.

이상훈 KCA 원장은 ”국민이 직접 참여하는 서포터즈 활동을 통해 아날로그 생활무전기의 불법 유통을 근절하고, 디지털 전환 정책의 인식을 확산시켜 나가겠다“며 ”국민들의 많은 참여와 관심이 필요하다“고 말했다.