KCA 주관 2025 K-DOCS 페스티벌 성료

과학기술정보통신부가 주최하고 한국방송통신전파진흥원(KCA), 한국교육방송공사(EBS), 현대홈쇼핑이 공동 주관한 ‘2025 K-DOCS 페스티벌’이 지난달 22일까지 사흘간 서울 명동 일대에서 성황리에 개최됐다.

이 행사에는 사전 공모를 통해 선정된 30편의 우수 다큐멘터리가 무대에 올라 국내 방송사와 제작사는 물론 일본, 영국, 독일, 스페인 등 세계 각국의 방송사 및 투자사 관계자들에게 선보였다.

최종 수상작에는 총 7억7천만 원 규모의 상금이 수여됐으며 ▲K-피치 프라임 TV 대상에는 예술적 치유의 힘을 담은 ‘아트샤먼’ ▲최우수상은 기후 위기의 최전선에서 생존을 위해 사투를 벌이는 ‘기후 위기 인간’ ▲K-피치 미디어 대상에는 덴마크에서 성장한 한국인 입양인의 이야기를 다룬 ‘홈시크’ ▲최우수상에는 원폭 피해자들을 통한 새로운 사회적 연대 비전을 제시하는 ‘다시, 8월’이 수상했다. 또 ▲K-피치 프레쉬 대상은 서퍼의 삶을 다룬 ‘나자레, 나자레, 나자레’ ▲최우수상은 초연결 사회의 여론을 재편하는 과정을 파헤치는 ‘新인류심판자’ 수상했다.

수상작은 오는 11월 열리는 암스테르담 국제다큐멘터리영화제(IDFA) 연계 해외 투자설명회에도 참가할 기회를 얻게 된다.

EBS 커미셔닝 피치에서는 발표작 6편 중 4편이 최종 선정됐다. 이주 여성의 이야기를 다룬 ‘손님 노동자’, 노건축가의 철학을 담은 ‘콘크리트의 나이테’, 소년 레슬링 클럽의 유일한 소녀를 따라가는 ‘Big in Gazi Baba’, 대만 남부 원주민 마을 식료품점 이야기를 담은 ‘Wind and View’가 그 주인공이다.

하이닥스 피치는 K-프로젝트와 GA-프로젝트로 구성됐다. K-프로젝트 부문에서는 ‘바다, 별, 여자’, GA-프로젝트 부문에서는 파리에 거주 중인 버마 출신 감독의 삶을 다룬 ‘The Bamboo Family’가 각각 대상을 수상했다.

올해 처음 신설된 다큐 상영회는 매일 저녁 7시 CGV명동역 씨네라이브러리에서 열렸으며, 3일간 약 200여 명 이상의 관객이 참여했다. 상영작은 ‘소리없이 나빌레라’, ‘극장판 고래와 나’, ‘호루몽’이었으며, 상영 후에는 감독과의 대화(GV)도 마련되었다. 특히 마지막 날 상영작인 ‘호루몽’은 주인공 신숙옥 씨가 직접 참석해 화제를 모았다.

한편, 제22회 EBS국제다큐영화제(EIDF2025) 페스티벌 초이스(경쟁) 부문에서는, 과기정통부와 KCA가 2024년 K-DOCS Prime을 통해 지원한 ‘호루몽’이 대상을 수상했다.

이상훈 KCA원장은 “이번 K-DOCS 페스티벌은 다큐멘터리 창작자와 국민, 그리고 세계 시장을 잇는 교류와 성과의 장이 됐다”며 “앞으로도 K-DOCS를 통해 국민이 공감하고 세계가 주목하는 한국 다큐멘터리 생태계를 만들어가겠다”고 말했다.