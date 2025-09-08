bhc, OK캐쉬백과 제휴…자사 앱 주문 시 3천원 할인

bhc가 SK플래닛의 포인트 플랫폼 OK캐쉬백과 제휴해 고객들에게 할인 혜택을 제공한다고 8일 밝혔다.
이번 제휴는 자사 앱 주문 환경을 확대하고 가맹점 수익성 개선을 도모하기 위한 전략의 일환이다.
고객은 OK캐쉬백 앱 내 ‘할인쿠폰’ 메뉴에서 bhc 전용 쿠폰을 발급받을 수 있다. 발급된 쿠폰 번호를 bhc 자사 앱의 쿠폰 등록 창에 입력하면 온라인 주문 시 3천원 할인 혜택을 받을 수 있다. 쿠폰은 ID당 월 3회까지 발급 가능하다.
관련기사
- bhc, ‘튀봇’ 운영 매장 전국 30곳으로 확대2025.08.21
- bhc, 美 캘리포니아 ‘칼스배드점’ 열어…미국 5호점 확장 가속2025.08.12
- bhc, T멤버십 제휴로 자사앱 주문 상시 할인 제공2025.06.24
- bhc 자사앱, 4개월 만에 가입자 100만 돌파2025.06.20
bhc는 이번 제휴를 통해 단순히 소비자 할인 혜택을 제공하는 데 그치지 않고, 자사 앱을 중심으로 주문을 유도해 가맹점 수수료 부담을 줄이고 브랜드 충성도를 높이겠다는 계획이다.
회사 측은 “고객에게 실질적인 혜택을 제공하는 동시에, 가맹점과 상생할 수 있는 구조를 강화하는 것”이라고 설명했다.