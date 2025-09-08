bhc, OK캐쉬백과 제휴…자사 앱 주문 시 3천원 할인

bhc가 SK플래닛의 포인트 플랫폼 OK캐쉬백과 제휴해 고객들에게 할인 혜택을 제공한다고 8일 밝혔다.

이번 제휴는 자사 앱 주문 환경을 확대하고 가맹점 수익성 개선을 도모하기 위한 전략의 일환이다.

고객은 OK캐쉬백 앱 내 ‘할인쿠폰’ 메뉴에서 bhc 전용 쿠폰을 발급받을 수 있다. 발급된 쿠폰 번호를 bhc 자사 앱의 쿠폰 등록 창에 입력하면 온라인 주문 시 3천원 할인 혜택을 받을 수 있다. 쿠폰은 ID당 월 3회까지 발급 가능하다.

bhc는 이번 제휴를 통해 단순히 소비자 할인 혜택을 제공하는 데 그치지 않고, 자사 앱을 중심으로 주문을 유도해 가맹점 수수료 부담을 줄이고 브랜드 충성도를 높이겠다는 계획이다.

회사 측은 “고객에게 실질적인 혜택을 제공하는 동시에, 가맹점과 상생할 수 있는 구조를 강화하는 것”이라고 설명했다.