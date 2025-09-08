bhc, OK캐쉬백과 제휴…자사 앱 주문 시 3천원 할인

월 최대 3회 쿠폰 발급…고객 혜택 강화·가맹점 상생 전략

유통입력 :2025/09/08 11:05

류승현 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

bhc가 SK플래닛의 포인트 플랫폼 OK캐쉬백과 제휴해 고객들에게 할인 혜택을 제공한다고 8일 밝혔다. 

이번 제휴는 자사 앱 주문 환경을 확대하고 가맹점 수익성 개선을 도모하기 위한 전략의 일환이다.

고객은 OK캐쉬백 앱 내 ‘할인쿠폰’ 메뉴에서 bhc 전용 쿠폰을 발급받을 수 있다. 발급된 쿠폰 번호를 bhc 자사 앱의 쿠폰 등록 창에 입력하면 온라인 주문 시 3천원 할인 혜택을 받을 수 있다. 쿠폰은 ID당 월 3회까지 발급 가능하다.

관련기사

(사진=다이닝브랜즈그룹)

bhc는 이번 제휴를 통해 단순히 소비자 할인 혜택을 제공하는 데 그치지 않고, 자사 앱을 중심으로 주문을 유도해 가맹점 수수료 부담을 줄이고 브랜드 충성도를 높이겠다는 계획이다. 

회사 측은 “고객에게 실질적인 혜택을 제공하는 동시에, 가맹점과 상생할 수 있는 구조를 강화하는 것”이라고 설명했다.

류승현 기자ryuwaves@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
bhc 다이닝브랜즈그룹 OK캐시백 할인 세일 맛초킹

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

'AI'가 부활시킨 과기부총리...전담부서 '국→실' 격상

'AI G3' 밑그림 완성…국가AI전략위·과기부총리 앞세워 실행력 높인다

벤츠 GLC EQ vs BMW iX3 승자는?…獨 뮌헨서 중형 전기 SUV 대전

KAIST 교직원 1천회 '상품권깡'...법카 누적 피해 110억원

ZDNet Power Center