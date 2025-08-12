bhc, 美 캘리포니아 ‘칼스배드점’ 열어…미국 5호점 확장 가속

bhc가 미국 캘리포니아주의 교통 중심지 칼스배드에 미국 내 다섯 번째 매장 ‘bhc 칼스배드점’을 새로 열었다고 12일 밝혔다.

칼스배드는 대형 쇼핑몰과 두 개의 고속도로가 인접해 상권이 활발한 지역으로, 샌디에이고와 가까워 유동 인구가 많은 것이 특징이다.

bhc는 이 입지적 장점을 활용해 딜리버리·테이크아웃 중심 매장으로 운영하면서도 20석 규모의 실내 좌석을 갖춰 풀서비스 레스토랑(FSR) 기능을 제공한다.

칼스배드점 전경.(사진=다이닝브랜즈그룹)

메뉴 구성은 bhc의 대표 메뉴 ‘뿌링클’과 윙 등 조각 치킨을 중심으로, 미국 내 인기 메뉴인 치킨샌드위치 등 현지화 메뉴를 함께 선보인다. 특히 ‘뿌링클’은 독창적인 시즈닝 맛으로 미국 젊은층 사이에서 인기를 얻으며 판매율 1위를 기록 중이다.

브라이언 신 bhc USA 법인장은 “이번 딜리버리/테이크아웃 중심 매장은 가맹 파트너들에게 매장 형태 선택의 유연성을 높이는 전략적 포맷”이라며 “현지 소비자와 가맹 파트너 모두에게 다양한 브랜드 경험을 제공하겠다”고 말했다.

bhc는 2023년 미국 시장 진출 이후 빠르게 매장을 늘려왔으며, 현재 LA 파머스 마켓점, 채프먼 플라자점(직영), 샌디에이고 소렌토밸리점(가맹 1호), 랜초버나도점(가맹 2호), 그리고 이번 칼스배드점(가맹 3호)까지 총 5개 매장을 운영 중이다.