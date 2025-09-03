브리타, '깨끗한 물' 가치 알린다

독일 친환경 정수기 브랜드 브리타는 새로운 브랜드 캠페인 '더 나은 물을 마시는 것(Drink better), 더 나은 삶과 환경을 만드는 실천(Do better)'을 공개했다.

상반기 안성재 셰프와 함께했던 '물, 사지 말고 거르세요' 캠페인의 연장선으로, 미세플라스틱 등 유해물질 우려 없이 생수 음용을 대체하고자 하는 소비자들에게 더 나은 가치를 제안한다는 의미다.

브리타 'Drink better Do better' 캠페인 (사진=브리타코리아)

최근 전 세계적으로 안전한 물을 향한 관심이 높아짐에 따라, 기술력에 기반한 '더 깨끗한 물'의 가치를 알리는 데 집중했다. 특히 '영원한 화학물질'로 불리는 과불화화합물(PFAS) 저감 성능을 강조했다.

작년 출시한 '막스트라 프로 퓨어 퍼포먼스' 필터는 기존 3단계에 초미세 입자용 메쉬를 더한 4단계 구조로, 기존 대비 4배 더 작은 입자까지 걸러낸다. 미국 NSF/ANSI 53 기준을 충족하며 과불화화합물 감소 효과를 인증받았고, 한국환경수도연구원으로부터 잔류염소와 중금속(납·구리) 제거 성능 인증도 획득했다.

브리타는 캠페인을 통해 안전한 물 제공뿐만 아니라 환경적 가치도 함께 실천한다는 메시지를 담았다. 필터 하나로 최대 150L의 물을 정수할 수 있어 500mL 일회용 플라스틱 생수병 약 300개를 절감하는 효과를 창출한다.

또한 필터 본체의 50%는 국제 지속 가능성 및 저탄소 인증(ISCC PLUS)을 받은 바이오 베이스 플라스틱을 적용해 생산 단계부터 지속 가능성을 강화했다.

안젤로 디 프라이아 브리타 코리아 대표는 "신뢰할 수 있는 기술력으로 완성된 막스트라 프로 퓨어 퍼포먼스 필터를 통해 더 많은 분들이 안심하고, 지속 가능한 음용 습관을 만들어 나가시길 바란다"라고 말했다.