SK에코플랜트, 자회사 SK오션플랜트 매각

SK에코플랜트가 SK오션플랜트 지분을 되판다.

SK오션플랜트는 최대주주 지분매각 관련 우선협상대상자로 디오션 컨소시엄을 선정했다고 지난 1일 공시했다. SK오션플랜트 최대주주는 SK에코플랜트다.

매각 대상은 SK에코플랜트가 보유 중인 SK오션플랜트 지분 37.6%다. SK오션플랜트는 1996년 설립된 삼강엠앤티를 전신으로 한다. 해상풍력 하부구조물, 해양플랜트, 특수선 건조, 후육 강관, 조선, 선박 수리·개조를 영위하는 해상풍력·조선·해양 전문 기업이다.

2021년 약 4천600억원에 SK에코플랜트에 인수됐으나, SK그룹 사업포트폴리오 리밸런싱(사업재편) 일환으로 매각에 나섰다. SK에코플랜트 기업공개를 앞두고 자회사 매각을 통해 재무 건정성 확보에 나선 것으로 풀이된다.

SK오션플랜트 인수에 나선 디오션자산운용은 지난해 설립된 신생 사모펀드(PEF) 운용사로, STX그룹 강덕수 전 회장 등이 설립한 것으로 알려졌다.