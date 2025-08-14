SK, 리밸런싱 계속…올 상반기 계열사 25개 매각·11개 청산

SK그룹 리밸런싱(사업재편)이 올해도 활발하게 이어지고 있다.
SK그룹 지주사 SK가 14일 공시한 반기보고서에 따르면 올 상반기 연결 대상 종속 기업은 전기말 649개에서 634개로 줄었다.
SK스페셜티 매각에 따른 해외 법인 5개를 비롯해 총 25개 종속기업이 상반기 매각됐으며, 그린순창 등 11개 기업은 청산 절차를 마쳤다.
관련기사
- SK이노, SK온·SK엔무브 합병 결정…8조 자본확충 병행2025.07.30
- SK, 중복사업 통합…반도체·AI 역량 집중2025.05.13
- SK, 리밸런싱 순항…SK스페셜티 지분 85% 2.7조원에 매각2024.12.23
- SK 계열사 또 줄었다...리밸런싱 탄력2024.11.15
SK그룹은 지난해부터 비핵심 사업을 정리하고 중복 사업은 합치는 등 리밸런싱에 속도를 내고 있다.
그 결과 계열사 수 감소와 함께 순차입금 규모도 줄고 있다. 지난 2023년 말에는 순차입금 규모가 11조원에 달했으나 지난해 10조원대로 내려갔으며, 지난 1분기 SK스페셜티 매각으로 8조원대로 내려갔다.