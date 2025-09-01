EBS국제다큐영화제 경쟁작 대상에 재일조선인 투쟁기 '호루몽'

EBS가 주최하고 고양특례시가 후원하는 제22회 EBS국제다큐영화제(EIDF2025) 경쟁작 대상에 이일하 감독의 ‘호루몽’이 선정됐다.

대상작 ‘호루몽’은 ‘카운터스’와 ‘모어’를 연출한 이일하 감독의 신작으로 재일조선인 신숙옥 씨가 일본 극우 세력과 싸워왔던 투쟁기를 다룬 작품이다.

또 심사위원특별상에는 박봉남 감독의 ‘1980 사북’과 왕후이 감독의 ‘정원사와 독재자’, 심사위원특별언급에는 나가쓰카 요 감독의 ‘내가 그의 딸이다’가 영화제 기간 심사위원들의 회의를 통해 선정됐다.

경쟁작 심사위원으로는 이창재 중앙대 교수, 오베 리스호이 옌센 프로듀서, 마르셀로 알데레테 프로그래머, 이유승 왓챠 이사, 김지원 EBS 피디가 담당했다.

EIDF 2025에서는 한국문화예술교육진흥원(ARTE) 후원으로 문화예술 다큐로만 구성된 ‘아트 앤 컬처’ 섹션을 신설했다. 비경쟁 색션으로 교육적 기능을 고려 심사를 통해 우수상 1편과 특별상 1편을 선정했다.

관련기사

ARTE 문화예술 다큐멘터리상은 경쟁작과 같이 영화제 기간 심사회의를 통해 선정됐으며 심사위원으로는 김주리 ARTE 미래사업본부 본부장, 오희정 프로듀서, 허남웅 영화평론가가 맡았다.

우수상에는 라몬 토르트 감독의 ‘춤을 멈추면 안 돼!’, 특별상에는 마기 킨몬스 감독의 ‘전장에 핀 꽃: 전쟁과 여성’이 꼽혔다.