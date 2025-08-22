EBS법 통과, 방송 3법 마무리...2라운드는 방통위 재편

EBS법 개정안이 22일 더불어민주당 주도로 국회 본회의를 통과했다. 방송법, 방문진법에 이어 공영방송 지배구조 개편 관련 방송 3법이 모두 국회 문턱을 넘어서게 됐다.

국회는 전날부터 진행된 EBS법에 대한 필리버스터 종결을 표결하고 (무제한토론)를 표결로 종결시키고 재석 180인 중 찬성 179인, 반대 1인으로 가결했다. 국민의힘 의원들은 표결에 불참했다.

EBS법 개정안은 EBS의 지배구조를 바꾸는 법안으로, 현재 9명인 EBS 이사 수를 13명으로 늘리고 추천 주체도 교육부 장관과 시도교육감협의체, EBS 시청자위원회 및 임직원, 학회, 교육 단체 등으로 확대하는 것이 주요 내용이다.

국회는 앞서 KBS 이사회와 MBC 대주주인 방송문화진흥회 이사회 구성에 대한 방송법과 방문진법 개정안을 7월 임시국회부터 한건씩 필리버스터를 거쳐 민주당 주도로 본회의에서 가결시켰다.

사진_뉴스1

우원식 국회의장은 EBS법 표결에 앞서 “오랫동안 논란이 됐던 방송3법이 국회 절차를 마무리하게 된다”며 “찬성 반대 토론으로 언론개혁은 어떤 방향으로 가야 할지 아주 소중한 자료가 됐을 것이라고 생각하고 그 판단은 국민의 몫에 맡길 것”이라고 말했다.

7월 국회에서 통과한 방송법은 이미 시행과 관련 국무회의 의결을 거쳤고, 방문진법과 EBS법도 국무회의를 통해 시행이 이뤄질 전망이다.

지난 정부에서 두 차례의 거부권으로 폐기된 방송 3법의 입법 절차가 마무리되면서 민주당이 주도하는 언론개혁은 2라운드 무대로 옮겨갈 것으로 보인다.

무엇보다 이진숙 위원장 1인 체제로 의결권이 사라진 방송통신위원회 조직의 재편 논의가 본격화될 것으로 예상된다.

이미 민주당 의원들이 방통위원을 대폭 늘리는 방통위설치법 개정안과 방통위를 폐지하고 새로운 기구인 시청각미디어통신위원회를 신설하는 법안을 발의했다.

민주당 선대위에서 마련한 방통위 개편 시나리오도 국정기획위원회를 통해 대통령에 보고됐고, 조직개편의 골든 타임을 놓쳤다고 입을 모으는 학계에서도 여러 조직개편 대안을 제시했다.