방문진법 국회 통과...방송 3법 중 EBS법만 남았다

MBC 대주주인 방송문화진흥회의 이사 추천 구조를 개편하는 방문진법 개정안이 21일 국회 본회의를 통과했다. 국민의힘은 방문진법 표결에 불참한 뒤 방송 3법 가운데 마지막인 EBS법 개정안 상정 직후 재차 필리버스터에 돌입했다.

국회는 이날 본회의를 열고 방문진법 개정안을 재석 171인 중 찬성 169인, 반대 1인, 기권 1인으로 가결했다.

이 법은 MBC 대주주인 방송문화진흥회 이사를 9명에서 13명으로 늘리고 국회 교섭단체와 관련 기관의 추천으로 구성하도록 하는 내용이 주요 골자다. 앞서 지난 5일 본회의에 상정됐지만 국민의힘의 필리버스터와 함께 7월 임시국회 회기가 종료되면서 처리되지 못했다.

사진_뉴스1

방송법과 방문진법이 국회 본회의 문턱을 넘으면서 방송 3법 가운데 EBS법 개정안만 통과를 앞두고 있다. 국민의힘이 필리버스터에 돌입하면서 22일까지 무제한 토론이 이어진 뒤 24시간이 지나 표결에 부쳐질 예정이다.

방송 3법 처리가 끝나면 노란봉투법과 상법 개정안 순서대로 25일까지 법안 상정과 필리버스터, 표결이 반복될 전망이다.