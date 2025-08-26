연 15만4800원에 ‘EBS 중고교 교재’ e북으로 무제한

만점왕부터 수능 연계교재까지...e북 기능 고도화

EBS는 ‘EBS eBook 구독 서비스’를 선보였다고 26일 밝혔다.

개별 책 단위의 e북 서비스를 넘어 수능 연계교재와 만점왕, 뉴런, 올림포스 등 학교에서의 이용률이 높은 EBS 종이책 학습서를 구독 서비스를 통해 무제한으로 제공하는 방식이다.

가격은 중학 중학·고교 교재 230여권에 연간 15만4천800원, 초등·중학 교재 100여권에 연간 11만8천800원이다.

EBS는 e북에 필기 기능을 개선해 스티커와 레이저포인터와 같은 도구를 추가하고, 자동시스템과 지문을 음성으로 읽어주는 TTS, 나의 PDF 기능을 추가했다.

또 학습 이력 관리 시스템을 통해 학교 현장에서도 선생님들이 EBS e북을 수업에 활용할 수 있도록 했다.

EBS 관계자는 “eBook 구독 서비스를 통해 저렴한 비용으로 고품질 학습 자료를 이용할 수 있어 교육격차 해소와 사교육비 절감에 실질적으로 기여할 수 있을 것으로 기대한다”며 “전국 시도교육청, EBS자기주도학습센터, 각급 학교 등과의 협력도 강화해 디지털 학습 환경에 최적화된 콘텐츠를 제공할 계획”이라고 말했다.

