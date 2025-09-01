전편 생성형 AI로 제작...'EBS 단편극장' 두번째 이야기 3일 방송

EBS는 전편 AI 제작 방송 프로그램 ‘EBS AI 단편 극장’ 두 번째 이야기를 3일 오후 1시 45분 EBS 1TV를 통해 방송한다고 밝혔다.

생성형 AI를 활용해 제작된 ‘AI 단편 극장’은 PD, 기술, 촬영, 사업 기획 등 각기 다른 직군의 제작자가 나만의 이야기를 전 과정 AI와 협업해 완성한 국내 최초의 전편 AI 제작 방송용 영상물이다. 지난 여름 첫 방송 당시 인간의 상상력과 AI가 만나 만들어낸 새로운 환상의 여정을 선보여 시청자들의 많은 관심을 받았다.

두 번째 이야기 첫 번째 작품 ‘토토와 친구들의 세계 탐험 – 에피소드2: 멕시코 편, 죽은 자의 날, 살아난 웃음’은 호기심 많은 토끼 토토, 장난꾸러기 레서판다 쿠모, 예술 감각이 풍부한 코끼리 엘라, 지혜로운 기린 지지가 멕시코의 대표적인 전통 축제인 ‘죽은 자의 날(Día de Muertos)’을 배경으로 펼치는 신비롭고 유쾌한 모험을 담았다.

네 친구는 기차를 타고 멕시코에 도착해 마리골드 꽃길을 따라가며, 사라진 해골 마스크와 리듬을 되찾기 위해 모험을 떠난다. 화려한 색감의 축제 현장과 전통 음악, 해골 장식, 멕시코 특유의 문화적 상징들이 동물 캐릭터들의 생동감 있는 대사와 어우러져, 아이들이 흥미롭게 이야기를 따라가며 자연스럽게 멕시코의 역사와 풍습을 배울 수 있도록 구성된 어린이 교육 애니메이션이다.

두 번째 ‘뤼순에서’는 뤼순 감옥에서 셀프카메라를 킨 안중근 의사가, 사형 이틀 전 자신의 마지막 메시지를 기록한다는 설정이다. 안중근 의사가 직접 들려주는 셀프카메라 고백을 통해 하얼빈 의거의 격동과 ‘동양평화론’ 집필 과정이 생생히 펼쳐지고, 그의 평화 사상은 오늘의 관객 앞에 다시 살아난다.

세 번째 ‘프리다칼로 2025: 화폭에 담긴 고통의 자아’는 프리다칼로의 삶과 예술을 학습한 AI가 빚어낸 가상의 강연이다. AI를 통해 돌아온 프리다 칼로는 아무리 세월이 흘러도 '느끼고, 경험하고, 표현하는' 예술의 본질이 퇴색되지 않아야 함을 강조하며, 우리의 예술이 어디로 향하는지에 대한 근본적인 질문을 던진다.

마지막으로 ‘마인드 게임 – 에피소드2: 선택의 역설’은 더 많은 선택지를 갖는 것이 자유와 행복을 보장할 수 있을 것 같지만 실제로는 셀 수 없이 많은 선택이 오히려 피로와 후회를 낳는 것에 대해 이야기한다. 인간의 뇌가 수많은 옵션 앞에서 쉽게 지치고 마비될 수 있는 상황을 짚어내며 다양한 선택지 앞에서 무엇이 ‘충분히 좋은 결정’인지에 대한 작은 해답을 제시한다.

EBS는 계속해서 AI 제작 시스템의 프로그램 제작을 이어가고 있다. 이번 2화 방송은 애니메이션, 역사 교양, 강연, 다큐멘터리 등 다양한 장르의 프로그램이 전 과정 AI 제작 환경 구축을 위한 시도 아래 제작됐으며 앞으로 다양한 AI 활용 방송 프로그램과 프로젝트를 지속적으로 선보여 나갈 계획이다.