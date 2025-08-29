한국딥러닝, 여성 IT 인재 창업·커리어 방향 제시

한국딥러닝이 여성 IT 인재 대상으로 창업과 커리어 발전 전략을 제시한다.

김지현 한국딥러닝 대표는 내달 4일 경북대 글로벌플라자에서 열리는 '동북권 여성 인공지능(AI)·소프트웨어(SW) 커리어 컨설팅 & 네트워킹 데이' 행사에 기조강연자로 나선다고 29일 밝혔다.

이 행사는 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원이 주최하며 경북, 강원, 대구 지역 여성 재취업 희망자와 창업 준비자 등 100여 명이 참석한다.

김 대표는 '불가능을 뒤집는 성장기'를 주제로 강연을 진행한다. 대학 시절 시작한 창업이 6년 만에 6년 연속 흑자를 기록한 부트스트랩 AI 기업으로 성장하기까지의 여정을 공유할 예정이다.

행사에서는 김 대표의 강연 외에도 오해숙 유피체인 대표가 '2025 ICT 여성 커리어 전환 전략'을 발표한다. 오후에는 창업과 취업 분야로 나뉜 1:1 멘토링 프로그램이 운영돼 참가자들이 AI·SW 전문가와 직접 상담할 수 있다.

한국딥러닝은 2019년 설립 이후 시각지능 AI 솔루션을 공공기관과 대기업 등 80개 이상 고객사에 제공해왔다. 누적 매출은 100억 원을 넘어섰으며 꾸준히 흑자를 유지하고 있는 것으로 알려졌다.

올해 국내 최초로 비전 언어 모델(VLM) 기반 광학문자인식(OCR) 솔루션 '딥 OCR플러스'를 공개했다. 이 제품은 별도 데이터 수집이나 라벨링 없이 다양한 문서를 즉시 처리할 수 있다.

김 대표는 "AI 기술 발전으로 이 분야 여성 인재의 역할이 더욱 중요해지고 있다"며 "이번 강연을 통해 창업 과정에서 겪은 실질적 경험과 정부 지원 활용법, 초기 어려움 극복 노하우를 공유하겠다"고 말했다.



