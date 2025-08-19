"딥 에이전트 덕"…한국딥러닝, 상반기 수주 실적 397% 올라

한국딥러닝이 '딥 에이전트' 출시 두 달 만에 10억원대 계약을 체결하면서 수주 실적을 끌어올렸다.

한국딥러닝은 2025년 상반기 수주액이 전년 동기 대비 397% 올랐다고 19일 밝혔다. 이 중 절반 이상은 올해 3월 출시한 딥 에이전트에서 발생한 것으로 전해졌다.

딥 에이전트는 문서 내 시각 구조와 언어 의미를 동시에 해석해 핵심 정보를 추출하고, 이를 기반으로 실질적인 업무 조치를 수행하는 서비스다. 이에 단순 광학 문자 인식(OCR) 서비스와 차별화됐다.

고객이 계약서를 딥 에이전트에 업로드하면, 에이전트가 문서 전체를 분석해 핵심 조항을 요약하고 리스크 조항을 자동으로 식별하는 식이다. 조건에 따라 전사적자원관리(ERP) 시스템에 자동 등록까지 진행할 수 있다. 별도 학습 없이도 동작하는 '논 트레이닝 AI'으로 작동해 평균 도입까지 2주 내, 정확도는 97~99% 수준이다.

딥 에이전트는 출시 두 달 만에 10억9천만원 규모의 계약을 체결했다. 이는 지난해 월평균 매출의 약 4배에 해당하는 수치다. 초기 도입 비용은 절반으로 줄었고, 구축 기간은 66일에서 10일로 단축돼 기업 고객 만족도가 크게 올랐다는 평가도 이어지고 있다.

한국딥러닝은 2019년 설립 이후 현재까지 누적 매출 100억원을 기록했다. 금융을 비롯한 공공, 제조, 의료 등 다양한 산업군에 걸쳐 80개 이상의 고객사를 확보했다. 외부 투자 없이도 흑자 기조를 유지하며 자체 성장 기반을 다져왔다. 특히 지난 5년간 4억 장 이상의 문서를 학습한 비전 언어 모델(VLM) '딥 이미지'로 경쟁력을 구축했다.

김지현 한국딥러닝 대표는 "문서를 단순히 읽는 것이 아니라 이해하고 처리하는 AI에 대한 수요가 증가하고 있다"며 "하반기에는 더 많은 기업이 문서 처리 자동화의 혜택을 누릴 수 있도록 시장 확대에 집중할 계획"이라고 밝혔다.