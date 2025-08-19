"딥 에이전트 덕"…한국딥러닝, 상반기 수주 실적 397% 올라

한국딥러닝이 '딥 에이전트' 출시 두 달 만에 10억원대 계약을 체결하면서 수주 실적을 끌어올렸다.
한국딥러닝은 2025년 상반기 수주액이 전년 동기 대비 397% 올랐다고 19일 밝혔다. 이 중 절반 이상은 올해 3월 출시한 딥 에이전트에서 발생한 것으로 전해졌다.
딥 에이전트는 문서 내 시각 구조와 언어 의미를 동시에 해석해 핵심 정보를 추출하고, 이를 기반으로 실질적인 업무 조치를 수행하는 서비스다. 이에 단순 광학 문자 인식(OCR) 서비스와 차별화됐다.
고객이 계약서를 딥 에이전트에 업로드하면, 에이전트가 문서 전체를 분석해 핵심 조항을 요약하고 리스크 조항을 자동으로 식별하는 식이다. 조건에 따라 전사적자원관리(ERP) 시스템에 자동 등록까지 진행할 수 있다. 별도 학습 없이도 동작하는 '논 트레이닝 AI'으로 작동해 평균 도입까지 2주 내, 정확도는 97~99% 수준이다.
딥 에이전트는 출시 두 달 만에 10억9천만원 규모의 계약을 체결했다. 이는 지난해 월평균 매출의 약 4배에 해당하는 수치다. 초기 도입 비용은 절반으로 줄었고, 구축 기간은 66일에서 10일로 단축돼 기업 고객 만족도가 크게 올랐다는 평가도 이어지고 있다.
관련기사
- "AI가 거짓말하는 순간 포착"…앤트로픽, 클로드 내부 사고과정 공개2025.08.19
- 스노우플레이크가 제시한 '에이전틱 AI 시대' 핵심 전략은?2025.08.19
- AWS, '에이전틱 AI' 시장 삼킬까…개발·보안 생태계 확장 시동2025.08.19
- 'AI 초기 단계' 졸업한 韓 기업들…다음 과제는 'ROI'2025.08.19
한국딥러닝은 2019년 설립 이후 현재까지 누적 매출 100억원을 기록했다. 금융을 비롯한 공공, 제조, 의료 등 다양한 산업군에 걸쳐 80개 이상의 고객사를 확보했다. 외부 투자 없이도 흑자 기조를 유지하며 자체 성장 기반을 다져왔다. 특히 지난 5년간 4억 장 이상의 문서를 학습한 비전 언어 모델(VLM) '딥 이미지'로 경쟁력을 구축했다.
김지현 한국딥러닝 대표는 "문서를 단순히 읽는 것이 아니라 이해하고 처리하는 AI에 대한 수요가 증가하고 있다"며 "하반기에는 더 많은 기업이 문서 처리 자동화의 혜택을 누릴 수 있도록 시장 확대에 집중할 계획"이라고 밝혔다.