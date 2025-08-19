스노우플레이크가 제시한 '에이전틱 AI 시대' 핵심 전략은?

스노우플레이크가 데이터와 인공지능(AI)으로 비즈니스 혁신을 이룰 수 있는 전략을 제시한다.

스노우플레이크는 내달 9일 삼성동 코엑스 컨벤션센터에서 '스노우플레이크 월드 투어 서울'을 개최한다고 19일 밝혔다. 올해 행사는 '데이터와 AI의 미래를 향한 한 걸음'이라는 주제로 진행된다. 데이터와 AI로 산업 비즈니스 혁신을 이끄는 스노우플레이크 최신 기술을 소개한다.

행사에는 미래에셋자산운용을 비롯한 부릉, 삼성전자, 풀무원, 퍼시스, 캐치테이블, MBC 등 스노우플레이크 고객·파트너가 참여해 스노우플레이크 도입 사례와 인사이트를 공유한다.

내달 9일 삼성동 코엑스 컨벤션센터에서 '스노우플레이크 월드 투어 서울'이 열린다. (사진=스노우플레이크)

이날 오전 기조연설에서는 크리스티안 클레이너만 스노우플레이크 제품 담당 수석부사장, 최기영 스노우플레이크코리아 지사장, 이수현 스노우플레이크 테크 에반젤리스트가 AI 데이터 클라우드의 최신 혁신 기술을 소개할 방침이다. 이후 미래에셋자산운용 디지털전략본부 노시희 본부장, 부릉 엔지니어링본부 장수백 최고기술책임자(CTO)가 스노우플레이크 도입 사례를 발표할 예정이다.

오후에는 데이터 플랫폼을 비롯한 AI/ML, 데이터 엔지니어링·데이터 앱과 협업을 주제로 한 4가지 트랙과 수십 개 기술 사례 세션이 진행된다. 카카오게임즈, 넥슨, 네페스, AB180 등 여러 산업의 스노우플레이크 고객사들이 AI 데이터 클라우드 활용 사례를 발표한다.

이 외에도 스노우플레이크 전문가와 아마존웹서비스(AWS), 메가존클라우드, 베스핀글로벌, 마이크로소프트, 세일즈포스를 비롯한 다양한 파트너사가 참여해 AI 데이터 글로벌 솔루션들을 선보이는 전시·체험부스도 운영한다.

'마케팅 빌리지'에서는 롯데쇼핑의 이커머스 플랫폼 롯데온의 데이터를 활용한 마케팅 여정을 확인할 수 있다. 또 데니스 퍼슨 스노우플레이크 최고마케팅책임자(CMO)와 AI 시대의 마케터 역할에 대한 스페셜 세션도 이뤄진다.

'스타트업 빌리지' 부스에는 커머스의 혁신을 만들어가고 있는 쿠팡을 비롯한 업스테이지, 앤서스랩코리아, 데이터라이즈, 마이프랜차이즈, 피처링, 로그프레소, 화이트블록 등 스타트업들이 참여한다. 이들은 AI 데이터를 중심으로 경쟁력을 확보한 사례와 기술 전략을 선보인다.

'커뮤니티 빌리지'에는 포스트그레SQL, 스트림릿, 디비티랩스, 랭체인, 에어플로우 등 데이터 커뮤니티가 자리한다. AI·데이터 엔지니어링·분석 앱 등 폭넓은 주제의 미니 세션과 스트림릿 해커톤 앵콜 발표, 패널 토크 등을 통해 인사이트를 나눌 예정이다.

최기영 스노우플레이크코리아 대표는 "이번 행사는 데이터를 활용한 AI 비즈니스 전략을 본격적으로 확장하고, 업계 전문가와 교류하며 최신 기술을 체험할 수 있는 자리일 것"이라고 강조했다.