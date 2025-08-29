국가유산청 한국전통문화대, '제23회 전통조경학과 작품전시회' 일정 공개

국가유산청 한국전통문화대학교(총장 강경환)는 국립세종수목원 사계절전시온실에서 ‘흔적다음, 우리다움’을 주제로 ‘제23회 전통조경학과 작품전시회‘를 개최한다고 29일 밝혔다. .

다음 달 2일부터 7일까지 진행되는 이번 전시에서는 전통조경학과 학생들이 우리 땅에 남겨진 문화적·자연적 흔적을 토대로 분석한 현재와 창의적으로 재해석한 미래에 대한 아이디어를 담아낸 약 30여 점의 작품이 공개된다.

전시작품은 ‘문화유산’, ‘세계유산’, ‘자연유산’의 세 가지 분야로 구성된다. 문화유산 분야에서는 희작소계원, 현충원림의궤, 남원 만인의총 등 역사적 공간에 꾸며진 전통조경들의 의미와 가치를 재해석한 작품들이 전시된다. 세계유산 분야에서는 창덕궁, 조선왕릉, 백제 사비도성, 말이산고분군에 첨단기술을 적용한 전통조경의 보존과 활용방안을 제시한다. 자연유산 분야에서는 한국정원과 천연기념물, 명승 등 자연유산이 겪고 있는 기후위기에 대한 대응과 보존, 활용방안을 탐구한 결과물을 선보인다.

국가유산청 한국전통문화대 23회 전통조경학과 작품전시회 포스트.(제공=국가유산청)

국가유산청 한국전통문화대학교는 이번 전시를 통해 많은 관람객들이 미래 인재들의 참신한 시선으로 전통조경의 미래를 들여다보는 뜻깊은 경험을 할 수 있기를 기대하며, 앞으로도 관련 분야의 인재 양성을 위해 적극 노력할 계획이다.

강경환 총장은 “이번 전시는 과거와 현재, 그리고 미래를 잇는 전통조경의 정체성을 조명하고, 기후위기 시대 속에서 자연유산이 나아갈 방향을 학생들의 시선으로 모색하는 뜻깊은 자리가 될 것”이라고 전했다.