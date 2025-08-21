국가유산청, '지방소멸 위기 국가유산 대응전략' 종합대책 수립.

국가유산청(청장 허민)은 지방소멸의 위기 속에서 국가유산 차원의 대응 방안을 제시하고, 지역 국가유산의 보존·관리 대책을 담은 ‘지방소멸 위기 국가유산 대응전략’을 수립했다고 21일 밝혔다.

이번 대응전략은 점점 심화되는 수도권 인구 쏠림으로 지방 인구가 감소하고 그에 따른 소비 감소, 정주여건 악화 등에 대한 범정부 차원의 대응이 필요하다는 판단 때문이다.

전략의 핵심은 국가유산(문화·자연·무형유산)을 활용한 관광·체험 프로그램과 도시 재생 사업 등을 통해 생활인구 유입을 촉진하고, 지역 경제의 활성화와 주민 상생 기여다.

특히 ‘국가유산으로 살아나는 지역’을 비전으로 3대 추진전략, 7대 핵심과제, 52개 세부과제로 구성했다. 국가유산관리 중앙 지휘본부(컨트롤 타워)를 구축해 국가유산의 행정적·재정적 관리 기반을 상시 관리하고, 디지털 기반의 관리체계를 통한 보존 방안을 제시하는 등 국가유산을 통한 지방소멸 완화(mitigation) 정책과 지방소멸이 국가유산에 미치는 영향에 대한 적응(adaptation) 정책도 포함했다고 국가유산청 측은 설명했다.

‘지방소멸 위기 국가유산 대응전략’의 3대 추진전략 및 주요 키워드는 ▲국가유산을 토대로 지역 발전의 새로운 가치 창출 ▲지역과 주민이 함께 지켜가는 국가유산 ▲촘촘한 국가유산 보존·관리 체계 구축이다.

해당 전략은 국가유산청 누리집에서 국민 누구나 열람할 수 있다.

국가유산청은 “국민들이 가꿔온 국가유산이 지역 경제를 활성화하는 핵심 자산의 역할을 하고, 이를 바탕으로 국가유산의 보존과 활용의 선순환 구조가 자리 잡을 수 있도록 노력할 것”이라며 “행정안전부, 지방시대위원회, 지방자치단체 등 관계기관과 협력하여 지방소멸 위기 극복에 기여하고자 한다”고 전했다.