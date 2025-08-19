국가유산청, 야간 덕수궁 관람-뮤지컬 공연 프로그램 마련

국가유산청 궁능유적본부(본부장 이재필)는 국가유산진흥원(원장 이귀영)과 함께 2025년 하반기 ‘덕수궁 밤의 석조전’을 개최할 예정이라고 19일 밝혔다.

‘덕수궁 밤의 석조전’은 평소 야간 관람 시 볼 수 없는 덕수궁 석조전의 내부를 탐방하고 뮤지컬 공연과 다과를 즐기는 프로그램이다. 참가자들은 상궁의 안내에 따라 덕수궁을 산책하며 석조전으로 이동한 후, 전문 해설사와 함께 석조전 내부를 관람한다.

또 이후 2층 테라스에서 덕수궁 야경을 감상하며 고종 황제가 즐겼던 ‘가배(커피)’와 다과를 맛본다. 다과는 오얏꽃 카스테라, 쁘띠 피낭시에, 흑임자 사브레가 제공되며, 음료는 총 4종(따뜻한 가배, 차가운 가배, 오디차, 온감차) 중 1종을 선택할 수 있다.

참가자는 석조전 접견실에서 대한제국 황실을 배경으로 한 창작 뮤지컬 공연을 관람한다. 이후에는 개화기 소품을 착용하고 즉석 사진 인화 기계를 이용하여 ‘인생궁(宮)컷’을 촬영하며, 가을밤 석조전에서의 추억을 남길 수 있다.

이번 하반기 행사는 다음 달 10일부터 10월 26일까지 매주 수요일부터 일요일까지 열린다. 참자가는 추첨제로 모집한다는 게 국가유산청 측의 설명이다.

국가유산청에 따르면 하반기 행사 참가는 회당 18명씩, 1일 54명, 총 1천890명이 참가할 수 있다. 응모와 예매는 티켓링에서 진행되며, 오는 20일 오후 2시부터 26일 23시 59분까지 계정(ID)당 1회만 응모할 수 있다. 당첨자 발표는 28일 오후 5시이며, 당첨자는 29일 오후 2시부터 9월 2일까지 최대 2인까지 예매할 수 있고, 참가비는 1인당 2만6천원이다. 다음 달 3일 오후 2시부터는 잔여석에 대한 선착순 예매가 시작되며, 만 65세 이상, 장애인, 국가유공자는 전화로도 예매할 수 있다.

국가유산청 궁능유적본부와 국가유산진흥원은 “이번 행사를 통해 참가자들이 대한제국의 황궁인 덕수궁의 역사를 이해할 수 있는 기회가 되길 바란다. 많은 국민들이 덕수궁을 비롯한 궁궐을 누리고 즐길 수 있는 다양한 활용 프로그램을 운영할 계획이다”고 밝혔다.