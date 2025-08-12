국가유산청(청장 허민)은 국립고궁박물관 본관 강당(서울 종로구)에서 ‘자연유산 정책 미래 전략 포럼’을 개최할 예정이라고 12일 밝혔다.

오는 13일 오후 2시에 개최되는 이번 토론회(포럼)는 자연유산 전문가와 관계자들이 모여 자연유산을 중심으로 한 지역상생과 지속가능한 발전 등 미래 지향적인 정책 방향을 논의하고, 관련 정책을 수립하기 위한 소통의 장이다.

행사는 ‘자연유산 정책의 방향과 미래’를 주제로, 2025년부터 2029년까지의 자연유산 보호 5개년 계획과 앞으로의 정책 추진 방향을 소개하는 것으로 시작되며, 이후 ‘자연유산 표본 수장시설 현황 및 체계적인 관리·활용 전략’(전희영 한국지질자원연구원 명예연구원)과 ‘자연유산의 활용과 지역 경쟁력 강화’(윤주 한국지역생태문화연구소 소장)에 대한 2개의 주제발표가 진행된다.

관련기사

국가유산청, 제1회 ‘자연유산 정책 미래 전략 포럼’ 개최 예고.

주제 발표 후에는 이상석 자연유산위원회 위원장이 좌장을 맡아, 발표자들과 전문가들이 함께 자연유산 정책의 미래 전략 방안을 모색하는 종합토론이 이어진다. 토론에는 한성용(한국수달보호협회 대표), 고규홍(천리포수목원 이사), 전희영(한국지질자원연구원 명예연구원), 홍광표(동국대학교 명예교수), 윤주(한국지역생태문화연구소 소장), 이원희(한국문화관광원 본부장) 전문가들이 참여할 예정이다.

국가유산청은 “이번 행사를 통해 국가유산청과 지자체, 관련 전문가 간의 협력·소통을 강화하고, 향후 자연유산 정책의 실효성 있는 추진 방향과 미래 전략을 마련할 계획”이라고 밝혔다.