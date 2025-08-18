국가유산청, 지자체 대상 '문화유산 우수조례 공모전' 마련

국가유산청(청장 허민)은 문화유산과 지역 특성을 반영한 우수 조례를 찾고 알리기 위해 ‘2025년 문화유산 우수조례 공모전’을 실시한다고 18일 밝혔다.

올해 처음으로 실시되는 이번 공모전은 광역 및 기초 지자체를 대상으로, 오늘부터 11월 12일까지 접수를 받는다.

관심있는 지자체는 문화유산 관련 법령을 기반으로 문화유산의 보호뿐만 아니라 주민 복리 증진, 지역경제 활성화 등을 위해 문화유산 관련 조례를 제정하거나 개정한 사항 또는 창의적이고 효율적으로 운영하고 있는 사례를 접수하면 된다.

독창성과 지역특수성, 효과성 및 파급성을 중심으로 서면 심사와 발표 심사를 거쳐 12월 중 우수 사례 3건을 선정하여 담당 지자체 공무원에게 국가유산청장 표창을 수여할 예정이다.

대전청사 내에 위치한 국가유산청.

이번 공모전을 통해 국가지정유산 관리단체인 지자체가 자치입법에 대한 의지를 갖고 지역별 문화 수요에 민첩하게 대응하며, 일선 공무원들의 적극행정 사기를 높이고, 유사사례를 반영하여 확산할 것으로 국가유산청 측은 기대했다.

국가유산청은 “이번 공모전의 결과를 바탕으로 대상 분야와 포상 규모, 공모 주제 등을 확대 검토할 예정이다”라며 “문화유산의 보호와 국민의 삶의 조화로운 공존에 기여하는 우수사례가 발굴되어 전국으로 확산될 수 있도록 노력할 것”이라고 밝혔다.