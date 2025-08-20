국가유산청, 튀르키예 카이세리 '퀼테페-카네시 유적' 공동 발굴조사 실시.

국가유산청(청장 허민)의 국립문화유산연구원(원장 임종덕)은 튀르키예 앙카라대학교와 함께 한국-튀르키예 문화유산 분야 공동연구의 일환으로 튀르키예 카이세리 인근 ‘퀼테페-카네시 유적’의 발굴조사를 실시한다고 20일 밝혔다.

‘퀼테페-카네시 유적’은 기원전 3천 년경부터 로마시대까지 번성했던 고대 도시 유적이다. 히타이트 제국 이전 카네시(네샤)왕국의 수도였으며, 히타이트 문화의 발상지로 알려져 있다. 상부도시에는 왕궁과 신전이, 하부도시에는 상업 중심지이자 거주구역인 ‘카룸(Karum)’이 자리한다. 특히 이곳에서 출토된 2만3천500여 점의 설형문자 점토판은 유네스코 세계기록유산으로 등재되어 있다. 해당 유적은 2014년 세계유산 잠정목록에 등재되었으나, 현재까지 발굴된 지역은 전체 면적의 약 3%에 불과하다.

국립문화유산연구원은 앞서 지난 5월 ‘퀼테페-카네시 유적’에 대한 지하물리탐사와 3차원(3D) 항공측량을 실시하여 유구의 대략적인 위치 등을 확인했고, 확인 결과를 바탕으로 처음 추진되는 이번 공동 발굴조사에서는 상부도시의 중심 궁전인 ‘와르샤마 궁전(Waršama Sarayı)’ 남쪽과 동쪽 공간에 대한 시굴 및 발굴조사를 오는 10월 2일까지 진행한다.

이 구역은 궁전 핵심부와 연결되는 요충지로, 유적과 유물의 보존 상태가 양호할 것으로 기대된다. 조사 과정에서 확인되는 주요 유물은 정밀 3차원(3D) 스캐닝을 통해 디지털로 기록·보존할 계획이다.

이번 공동 발굴조사는 국가유산청이 2024년 튀르키예 문화관광부와 문화유산 분야의 교류협력 강화를 위해 체결한 업무협약의 일환으로, 국립문화유산연구원은 ‘퀼테페-카네시 유적’ 조사에 같이 참여하고 있는 하버드대학교, 예일대학교, 밀라노대학교, 오카야마대학교 등 세계 주요 연구팀과의 국제 학술 네트워크도 구축한다.

국가유산청 국립문화유산연구원은 “이번 발굴조사를 시작으로 세계사와 고대 도시 형성사에서 중요한 퀼테페-카네시 유적의 공동 연구에 지속적으로 참여한다”라며 “문화강국으로서 대한민국의 위상을 높이고, 세계유산 연구·보존과 한국 고고학 기술의 국제 확산을 위해서도 최선을 다할 예정”이라고 밝혔다.