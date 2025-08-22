국가유산청-클리오, '헤리티지 에디션 아이팔레트' 협업 제품 선보여

국가유산청(청장 허민)은 클리오(대표 한현옥)와 국가유산의 홍보·활용을 통한 K-컬처 확산을 위한 업무협약을 체결했다고 22일 밝혔다.

클리오는 우리나라 최초의 색조 전문 화장품 기업으로 시작해, K-뷰티를 대표하는 글로벌 기업이다. 국가유산청은 최근 세계 각국에서 큰 인기를 얻은 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 등의 영향으로 한국 전통문화에 대한 국내외의 관심이 크게 고조되고 있는 흐름 속에서, K-컬처의 기반인 국가유산과 클리오의 K-뷰티 노하우를 결합하여 국가유산의 창의적 가치를 창출하고자 이번 업무협약을 맺었다고 설명했다.

주요 협약 내용으로는 ▲ 국가유산청-클리오 간 협업을 통한 국가유산 홍보·활용 기획 상품개발 ▲ 기획 상품 판매 일부 수익금 기부 등을 통한 자연유산 보호활동 지원 ▲ 자연유산 관련 궁중복식 등의 보존·복원 후원 ▲ K-헤리티지와 K-뷰티를 연계한 국내외 홍보 등이다.

국가유산청 × 클리오 협업 제품 사진.

협약의 첫 성과로 오는 29일부터 출시되는 제품은 매화와 모감주 나무에서 영감을 받은 색상의 ‘국가유산청 × 클리오 헤리티지 에디션 아이팔레트’ 2종(20호 매화빛 댕기, 21호 모감주 밑 서재)이며, 판매 수익금 일부는 자연유산 보호를 위해 기부된다.

양 기관은 이번 협력을 통해 국가유산의 현대적 활용 가능성을 제시하는 우수 민관협력 사례를 구축하고, K-뷰티의 인기를 기반으로 국가유산의 아름다움을 세계적으로 확산하여 K-컬처가 도약하는 계기가 마련되기를 기대한다고 밝혔다.

국가유산청은 “클리오와의 이번 업무협약이 성공적으로 추진될 수 있도록 적극적으로 협력할 예정”이라며 “국가유산과 민간의 다양한 분야를 융합하여 새로운 가치를 만들어 나갈 수 있도록 다양한 협력 사업을 지속적으로 확대해 나가는 적극행정을 추진할 것”이라고 전했다.