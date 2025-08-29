"발달 지연 아동 위한 DTx, 유럽 거주 한인 아동 치료 연속 도움돼”

은백린 고려대의대 명예교수(우리아이들병원 소아신경발달클리닉 센터장)가 지난 27일(현지시간) 오스트리아 빈 공과대학에서 열린 2025 한-유럽과학기술학술대회(EKC 2025)에서 소아 발달장애 환자 대상 디지털치료기기(DTx)의 효과 연구를 발표하며 현지 과학계의 관심을 받았다.

은백린 교수가 디지털헬스 스타트업 두부와 함께 2022년부터 수행해오고 있는 연구는 보건복지부와 한국보건산업진흥원의 과제인 ‘소아 발달장애 환자에서 디지털 치료프로그램(D-kit/EF1)을 이용한 홈스피탈 중재 치료 실증’이다. 올해는 연구과제 마지막 해로 ‘D-kit/EF1’의 개발은 이미 끝났지만 실증이 계속 진행 중이다. 은 교수는 “EKC 2025는 유럽내 한국인들이 모이는 가장 큰 학술대회로, 총 63명에 대한 실증 데이터에 긍정적인 반응이 쏟아졌다”라고 밝혔다.

아동용 DTx 개발에 매진했던 은백린 고려대의대 교수.

은 교수는 최혜진 두부 대표와 소아 발달장애 환자를 대상으로 논의를 이어오다 2022년 관련 연구공모에 참여하며 본격적으로 개발에 착수했다. 마침 두부도 경계성 지능과 경도 지적장애 등에 대한 초기 버전의 개발을 진행하고 있던 터였다. 은 교수가 참여하자 연구는 급물쌀을 탔다. 두부 측이 수집한 일부 국가의 실사용데이터(RWD)도 개발에 도움이 됐다. 사실 그가 연구에 매진하게 된 이유는 소아청소년 환자를 진료하며 목격했던 안타까운 사례들 때문이다.

은 교수는 “국내 발달장애 치료 인프라는 열악하고, 근거가 부족한 치료가 무분별하게 시행되어 오고 있다”라며 “치료를 받더라도 개인 사정으로 해외에 나가야 할 때 치료가 중단돼 아동의 상태가 나빠지는 사례를 다수 관찰해 치료 지속을 확보할 수단이 필요했다”라고 말했다. 이어 “맞벌이 부모는 아이를 데리고 발달장애 치료센터에 내원하기 위해 시간을 내기도 어렵고 고액의 치료비도 큰 부담”이라며 “개발하는 새 솔루션은 거주지에서 더 손쉽게 사용할 수 있어야 하고, 본인 부담도 낮춰 의료기관-집-발달센터 등에서 적극 활용할 수 있어야 했다”라고 설명했다.

‘D-kit/EF1’에 대한 실증 결과, 참여한 63명의 소아 환자의 평균 지능지수는 71.8점에서 79.7점으로 상승했다. 개별 사례에서 18점이 올라간 사례도 있었다. 보호자 만족도도 높았다. 대상이 소아인 탓에 거주지에서 아동을 돌보는 보호자의 반응도 증상 개선에 큰 영향을 미친다. DTx를 사용하고 나서 빠른 효과가 나오지 않거나 힘들고 번거로우면 보호자는 자녀 사용에 부정적인 태도를 보이기 때문이다. 부모 교육 커리큘럼을 제공하는 ‘두부홈즈’ 프로그램도 부모들의 적극적인 참여를 유도했다.

‘D-kit/EF1’은 혁신의료기기로 인증받으며, 이르면 내년 식약처에 품목허가 신청이 제출될 예정이다. 관련해 현재 식약처로부터 허가를 받은 제조사별 DTx(적응증)는 ▲에임메드 솜즈(불면증) ▲웰트 슬립큐(불면증) ▲뉴냅스 비비드브레인(시야장애) ▲쉐어앤서비스 이지브리드(호흡재활) ▲뉴라이브 소리클리어(이명) ▲하이 엥자이렉스(불안장애) ▲코그테라(경도인지장애) 등 7개다.

늘어나는 발달장애 아동 위한 치료 옵션 및 연속성 확보돼야

과거 소아신경과에 내원하는 환자 10명 중 7명은 뇌전증을 앓고 있었다면, 현재는 의료의 발달로 해당 환자는 줄지만 장애가 있는 아동의 수는 증가하고 있다. 또 과거 100g 미만, 28주 미만의 이른둥이는 생존율이 낮았지만, 현재는 650g 미만 10명 중 7명이 생존하는 것으로 보고됐다. 우리나라의 이른둥이 관련 의료 기술은 전 세계에서도 손꼽히는 수준이다. 이렇게 태어난 아이들의 상당수는 정상적으로 발달하지만, 일부 발달장애로 이어지는 경우도 적지 않다.

최근 은 교수의 진료실에도 지적장애를 앓는 아동과 보호자가 찾아왔다. 보호자는 외국에 거주하는 재외동포였는데, 자녀는 한국어와 외국어 모두 제대로 구사하지 못하고 있었다. 은 교수는 “부모가 한인을 상대로 사업을 하다 보니 외국어를 잘하지 못했고, 자녀도 이에 영향을 받았다”라며 “현지 치료센터가 미비해 치료를 위해 우리나라를 십 년 만에 방문한 상황이었다”라고 전했다.

그는 “자녀의 상태를 조기 발견해 적시 치료를 개시하느냐에 따라 IQ는 최대 20 이상 상승할 수 있다”라며 “그러면 지적장애에서 정상으로 바뀔 수 있기 이 때문에 보호자에게 곧바로 치료 시작을 권고하고 있다”라고 설명했다.

앞으로 은 교수는 ‘D-kit/EF1’의 적응증을 중중도의 경도 및 경계선 인지 장애로 확대한다는 목표다. 그는 “지적장애 치료 인프라 확대를 위해서는 우수 기술 뿐만 아니라 제도의 뒷받침도 필요하다”라며 “D-kit/EF1은 중저소득국을 시작으로 DTx 관련 제도가 완비된 유럽 시장에도 유용한 솔루션이 될 것”이라고 기대했다.

한편, 은 교수는 뇌전증, 뇌성마비, 두통, 발달지연, 근육병, 희귀난치성질환 등 소아 신경계 질환 권위자다. 국내 영유아 건강검진제도를 도입 기틀을 마련했고, 한국 영유아 발달선별검사(K-DST) 연구를 통해 아동 발달지연의 조기 발견에 기여했다. 이러한 공로를 인정받아 질병관리청장 표창, 보건복지부장관 표창, 대통령 표창 등을 수상했다.

빈(오스트리아)=한국과학기자협회 공동취재단