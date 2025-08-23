심근경색 환자, LDL-콜레스테롤 관리하면 사망 위험 감소

국내 심근경색 환자를 대상으로 저밀도지단백 콜레스테롤 수치가 적절히 관리되면 주요 심혈관 사건 발생과 사망 위험도 줄어드는 것이 확인됐다.

한국보건의료연구원 환자중심 의료기술 최적화 연구사업단은 해당 연구의 임상적 가치평가를 통해, 향후 국내 심근경색 환자를 대상으로 근거 기반의 LDL-콜레스테롤 조절 목표 설정 및 환자 관리에 기여할 것이라고 밝혔다.

심근경색증 환자의 예후 개선을 위해서는 LDL-콜레스테롤 수치 관리가 중요하다. 지난 2022년에 개정된 국내 진료 지침은 유럽심장학회 등 국외 주요 학회의 권고안을 반영해 심근경색 환자의 LDL-콜레스테롤 조절 목표를 기저치 대비 50% 이상 감소와 함께 절대치 55mg/dL 미만 도달을 권고하고 있다.

사진=픽사베이

하지만 이 기준이 국내 환자에게 임상적으로 유의미한 이득을 주는지에 대한 명확한 근거가 부족했다.

국내 심근경색증 환자에게 적정한 LDL-콜레스테롤 목표치를 설정하기 위한 근거를 마련하고자, PACEN은 ‘한국인 심근경색증 환자에서 최적의 LDL-콜레스테롤 목표치 설정 연구’를 지원하고 임상적 가치평가 결과를 발표했다.

연구진은 2011년~2015년 급성 심근경색증 환자 레지스트리(KAMIR-NIH)에 등록된 심근경색증 환자 6천248명의 자료를 후향적으로 분석했다.

그 결과, LDL- 콜레스테롤 수치를 기저치 대비 50% 이상 낮춘 환자군은, 50% 미만 낮춘 군과 비교해 5년 추적관찰 동안 주요 심혈관 사건 발생 위험이 24% 낮았다.

전문가들도 LDL-콜레스테롤 수치의 기저치 대비 50% 이상 감소가 유의미한 주요 심혈관 사건 발생 위험 감소 효과를 보였다는 점에 동의했다.

실제 진료 현장에서 LDL-콜레스테롤 수치 관리가 충분히 이뤄지지 않고 있다는 점도 지적됐다. LDL-콜레스테롤 수치가 기저치 대비 50% 이상 감소에 도달하지 못한 환자 비율은 약 60% 수준. 이처럼 관리 목표에 도달하지 못하고 있는데, LDL-콜레스테롤 검사를 정기적으로 시행 받지 않는 것이 주요 원인으로 추정됐다.

한국보건의료연구원 관계자는 “의료진과 환자가 LDL-콜레스테롤 수치 관리의 중요성을 인식하고 상호 협력으로 적극 관리하는 것이 예후 개선에 중요하다”라고 권고했다.