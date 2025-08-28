LG엔솔, 베트남 킴롱모터스에 전기버스 배터리 공급

LG에너지솔루션이 베트남 전기버스 시장 공략에 나선다.

LG에너지솔루션과 베트남 킴롱모터스가 28일 베트남 후에시에서 전기버스용 원통형 배터리 셀 공급을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 킴롱모터스는 베트남의 대표적인 운수업체인 푸타(FUTA) 그룹 자동차 부문 자회사다.

이날 킴롱모터스 측은 보도자료를 통해 LG에너지솔루션으로부터 원통형 배터리 셀을 공급받는 MOU를 체결했다고 밝혔다.

LG에너지솔루션 46시리즈 및 2170 원통형 배터리

킴롱모터스 르 꽝 닷 이사회 부회장은 “배터리는 전기차의 심장“이라며 ”세계 최고 수준의 배터리 기업인 LG에너지솔루션과의 협력을 통해 안정적인 공급망을 확보하고, 비용을 최적화하며 품질을 철저히 관리할 수 있게 될 것“이라고 밝혔다.

이어 “이를 통해 ‘메이드 인 베트남’ 전기차 경쟁력을 한층 강화할 뿐만 아니라 베트남을 아시아와 세계 청정에너지 산업 중심지로 도약시키는 계기가 될 것”이라고 덧붙였다.

킴롱모터스가 LG에너지솔루션을 선택한 이유는 장거리 노선에 적합한 고성능 NCM 배터리와 최고 수준 배터리 기술력 등이 배경으로 꼽힌다. 현재 킴롱모터스는 운영비가 상대적으로 낮은 전기버스 생산 비중을 늘리고 있으며, 안정성과 기술력, 기업 신뢰도를 고루 갖춘 배터리 공급처가 필요했던 상황이었다.

한편, 킴롱 모터스는 이날 후에시에 자체적인 배터리 팩 제조·조립 공장 건설을 통해 팩을 제조한 뒤 이후 전기버스에 탑재할 계획이라고 밝혔다. 약 2만7천평(9헥타르) 규모 부지에 건설될 신규 공장은 내년 초 가동이 목표다.

킴롱모터스 측은 “해당 공장은 베트남 내 가장 현대적인 배터리 팩 제조·조립 공장이 될 예정”이라며 “베트남과 글로벌 기술기업 간 전략적 파트너십의 상징이 될 것이며, 고용 창출과 독립적인 산업단지 형성, 나아가 후에 시와 국가 전체의 산업 발전에도 직접적으로 기여할 것으로 기대된다”고 밝혔다.