LG엔솔, ‘무주공산’ 美 ESS 배터리셀 생산 1위 굳힌다

미국 에너지저장장치(ESS) 시장과 함께 배터리 수요가 고속 성장 중이지만 고관세를 우회할 현지산 배터리셀은 부족한 것으로 나타났다. 주요 기업 중에선 LG에너지솔루션이 최초로 현지 양산에 나섰는데 이후 공격적으로 라인을 늘려 업계 최대 수준 생산능력(CAPA)을 확보할 전망이다.

12일 배터리 업계에 따르면 내년 말 기준 LG에너지솔루션은 미국 전체 ESS 배터리셀 CAPA 중 60% 가량을 차지할 것으로 전망됐다.

에너지 전문 매체 에너지스토리지뉴스는 지난 5일 기업별 미국 현지 ESS 배터리 공장 설립 및 운영 계획을 종합한 결과, 내년 말 기준 미국 ESS 배터리셀 CAPA가 50GWh에 도달할 것으로 예상했다.

이 중 30GWh는 LG에너지솔루션이 내년 말까지 목표로 하는 물량다. LG에너지솔루션은 전기차 배터리 공장 라인을 전환해 올해 말 기준 17GWh를 확보하고, 내년에도 CAPA를 확대할 계획이다.

LG에너지솔루션 미시간 홀랜드 공장 전경

현재 가동 중인 미국 ESS 배터리셀 CAPA는 적다. 지난 6월 LG에너지솔루션이 미시간 홀랜드 공장에서 생산을 시작했고, 지난달 앤비전AESC가 테네시주 공장 가동을 시작했는데 연 CAPA는 7GWh에 그친다.

ESS 관련 수요가 꾸준히 성장해왔지만, 그 동안 가격이 크게 저렴한 중국산 배터리셀이 주로 쓰인 탓이다. 실제 수입한 배터리셀을 모듈로 조립하는 현지 공장의 경우 ESS 수요 증가에 따라 이미 연 CAPA가 50GWh를 넘어선 것으로 분석됐다.

그러나 중국산 배터리셀 가격 우위가 고관세로 약화 것으로 전망되면서 기업들이 미국산 ESS 배터리 생산에 뛰어들고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 추진하는 고관세 정책에 따라 중국산 ESS 배터리에는 현재 40.9%, 내년에는 58.4%의 관세율이 적용된다.

여기에 비(非)중국 기업들은 인플레이션감축법(IRA)상 중국 기업이 받지 못하는 현지 생산 및 투자 세액공제로 가격 격차를 더욱 좁힐 수 있다. 이런 사업 기회를 노려 다른 기업들도 전기차 배터리 공장 생산라인을 ESS용으로 전환하려 하고 있다.

테슬라의 경우 네바다주에서 연 CAPA 10GWh 규모 LFP 배터리 공장 가동이 임박했다고 최근 밝혔다. 캐나디안솔라가 건설 중인 6GWh 규모 공장은 내년 1분기 완공 예정이다.

(영상=테슬라 X 계정)

삼성SDI, SK온도 미국 전기차 배터리 생산라인을 ESS용으로 전환하겠다고 밝힌 상황이다. CAPA나 전환할 공장 등 구체적 계획은 공개하지 않았지만, 삼성SDI는 올해 중 ESS용 니켈코발트알루미늄(NCA) 배터리를, 내년에는 LFP 배터리 생산라인도 마련하겠다고 했다.

꾸준한 수요 성장이 전망되는 데 반해 기업들이 신규 라인 구축보다는 기존 공장 라인 전환에 치중하는 편이다. 전기차 배터리 수요가 정체돼 유휴 라인이 늘어난 점도 영향을 줬지만, 대규모 투자를 결단하기에 정책 불확실성이 큰 점이 걸림돌로 분석됐다.

에너지스토리지뉴스는 "새 배터리셀 라인 구축에는 더 긴 시간과 더 큰 투자가 필요하다"며 "무역 정책 이슈와 수많은 프로젝트의 지연 및 취소로 시장 불확실성이 큰 상황"이라고 짚었다.

배터리 업계 관계자는 “주택용 중심이던 미국 ESS 수요가 최근 인공지능(AI) 및 데이터센터 증설이라는 새로운 변수가 나타나면서 대규모 프로젝트가 크게 늘었다”며 “마침 중국 배터리 관세율이 크게 오르면서 미국 ESS 시장이 좋은 사업 기회로 부상하고 있다”고 분석했다.