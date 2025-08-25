국가유산청, '2025 인도네시아 현지기술교육' 실시...문화유산 보존처리 실무자 대상

국가유산청 국립문화유산연구원 문화유산보존과학센터(센터장 박종서)는 인도네시아 국립박물관(자카르타 소재)에서 현지 문화유산 보존처리 실무자들을 대상으로 ‘2025 인도네시아 현지기술교육’을 실시한다고 25일 밝혔다.

‘현지기술교육(OTTP, On-site Technical Training Program)’은 문화유산 보존·관리 기반이 취약한 아시아권 국가를 대상으로 추진하는 국제교류 사업의 일환으로, 문화유산 보존 기술을 교육하는 프로그램이다. 각국의 현지 실정에 맞춘 교육을 제공함으로써 문화유산 보존·관리에 대한 자체 역량 강화를 목적으로 하고 있다.

인도네시아에서는 2023년 7월 자카르타 국립박물관에서 1차 금속 보존처리 교육을 진행한데 이어 지난해 4월 보로부두르 보존소에서 2차 금속 보존처리 심화교육을 실시하였다.

2024 인도네시아 문화유산 보존 현지기술교육 현장 모습.

3차 교육은 오늘부터 29일까지 실시한다. 인도네시아 문화부 인도네시안 헤리티지 에이전시 산하 18개 박물관 소속 보존처리 실무자 20명을 대상으로 ‘문화유산 보존처리 재료의 이해’를 주제로 실시할 예정이다.

세부 프로그램은 ▲문화유산 보존처리 재료의 선택과 고려사항 ▲아크릴계 수지의 특성과 적용 실습 ▲산(acid)을 활용한 클리닝 방법과 실습 ▲지류유물의 복원과 재료의 이해로 구성된다. 체계적인 실습을 위하여 해체된 토기 시편, 부식 금속 시편, 손상된 지류 시편을 사전에 제작·준비해 교육 참가자들이 직접 보존처리 과정을 재현하고, 처리재료를 적용해볼 수 있도록 할 예정이라고 센터 측은 설명했다.

국립문화유산연구원 문화유산보존과학센터는 “내실 있는 현지기술교육을 운영하는 적극행정을 통해 국내의 우수한 보존 기술을 국제사회에 알리고, 아시아권 보존 인력 양성을 위해 노력해나갈 것”이라고 밝혔다.