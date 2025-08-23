李대통령, 이시바 총리에 "존중하고 조정하고 협력해야"

이재명 대통령은 23일 “서로 좋은 면은 존중하고, 불필요한 것은 조정하고, 필요한 것을 서로 얻을 수 있도록 협력하는 것이 이웃 국가의 바람직한 관계”라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오후 도쿄 일본 총리 관저에서 진행된 이시바 시게루 일본 총리와 한일 확대 정상회담 모두발언에서 “한일은 앞마당을 같이 쓰는 이웃과 같은 관계”라며 이같이 말했다.

이 대통령은 “한국 대통령이 취임 뒤 첫 양자 회담 방문지로 일본을 방문한 건 처음”이라며 “그만큼 대한민국이 한일 관계를 중요하게 여기고 있다는 점을 알아주시기 바란다”고 했다.

사진_뉴스1, 로이터

이어, “한일은 서로 많은 것들을 공유하고 있고 협력할 분야도 참으로 많지만 또 한편으론 너무 가깝다 보니 불필요한 갈등도 가끔 발생한다”며 “어려운 문제는 어려운 문제대로 해결하고, 도저히 접근하기 어려운 것들은 숙고하며 협력할 수 있는 분야에 대해 협력해 가는 것이 양국 국민의 더 나은 삶을 위한 양국 정치권이 할 일이라고 생각한다”고 강조했다.

그러면서 “최근에는 통상 문제나 안보 문제 등 국제 정세가 요동을 치고 있기 때문에 가치나 질서, 체제, 이념에서 유사한 입장을 가진 한국과 일본이 어느 때보다 협력 관계를 강화해야겠다는 생각이 든다”며 “그 어느 때보다 한일 간의 대화와 소통이 필요하고, 협력을 통해 얻을 수 있는 것들이 정말 많은 시기”라고 덧붙였다.

이 대통령은 또 “총리께서 지방균형발전에 각별한 관심이 있는 것으로 안다”며 “다음 셔틀외교 일환으로 한국을 방문하게 되면 서울이 아니라 대한민국의 지방에서 한번 뵀으면 좋겠다”고 했다. 셔틀 외교 복원 의지를 밝힌 셈이다.

양국 정상은 확대회담 뒤 합의 내용 등을 담아 공동 언론 발표를 할 예정이다.