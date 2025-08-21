李대통령, 한미 정상회담 후 한화 필리조선소 찾는다

이재명 대통령이 한화그룹 미국 현지 조선소를 시찰한다.

이 대통령이 26일(현지시간) 미국 펜실베이니아주 필라델피아에서 한화필리조선소 시찰 일정을 소화할 예정이라고 강유정 대통령실 대변인이 21일 밝혔다.

한화필리조선소는 작년 12월 한화그룹이 1억 달러(약 1천400억원)를 투자해 인수한 조선소다. 지난달 관세 협상 타결에서 지렛대 역할을 한 '마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게) 프로젝트' 주요 거점이 될 조선소기도 하다. 한화는 필리조선소 건조 능력을 연 1.5척에서 2035년 10척으로 끌어올린다는 계획이다. 미국에 조선소를 신설하거나 추가로 인수하는 방안도 검토하고 있다.

이재명 대통령이 미·일 순방 동행 경제단체 및 기업인과 간담회를 진행한 모습 (사진=대통령실)

이 대통령은 도널드 트럼프 미 대통령과 25일 정상회담을 가진 이튿날 이곳을 방문함으로써 한미 조선 협력 의지를 드러낼 것으로 보인다.

이 대통령은 이시바 시게루 일본 총리와 오는 23일 한일 정상회담을, 트럼프 대통령과 25일 한미 정상회담을 할 예정이다. 이 대통령은 정상회담에 앞서 지난 19일 주요 그룹 총수들과 간담회를 가지며 경제 현안을 논의하기도 했다. .

이날 간담회에는 최태원 대한상공회의소 회장과 류진 한국경제인협회장을 비롯해 이재용 삼성전자 회장, 구광모 LG 회장, 조원태 한진그룹 회장, 김동관 한화그룹 부회장 등이 참석했다. 박지원 두산에너빌리티 회장, 서정진 셀트리온 회장, 장재훈 현대차그룹 부회장 등도 자리를 함께했다. 조선, 반도체, 자동차, 방산, 바이오, 에너지 등 다양한 분야 기업인들이 이 대통령 순방에 동행할 예정이다.