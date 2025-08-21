李대통령, 빌 게이츠 만나…"한국 SMR 강자 될 수 있다"

이재명 대통령이 21일 마이크로소프트 창업자인 빌 게이츠 게이츠재단 이사장을 만나 글로벌 보건 협력과 AI 미래 산업을 비롯해 “한국이 소형모듈원자로(SMR) 강자가 될 수 있다”는 의견을 나눴다.

이 대통령은 이날 오전 용산 대통령실에서 “빌 게이츠 이사장은 저도 매일 쓰는 (MS) 윈도를 개발해 세상 사람들이 창문을 통해 세상을 볼 수 있게 됐다”며 “세상 사람들이 모두 창문을 가지게 됐다”고 말했다고, 강유정 대통령실 대변인이 브리핑을 통해 전했다.

이 대통령은 또 “이제는 백신 개발이나 친환경 발전 시설 개발로 인류를 위한 공공재 개발에 나섰다고 하는데 참 존경스럽다”며 “지구와 지구인 전체를 위한 공공적 활동에 대해 경의를 표하고 대한민국 정부도 최대한 함께할 방법을 찾아보겠다”고 밝혔다.

사진_뉴시스

게이츠 이사장은 “행정부 초기 대통령을 만나 뵙게 돼 기쁘게 생각한다”며 “거의 유일하게 세계 복지 수여국에서 공여국으로 변모한 한국이 글로벌 보건 개선에 지속적으로 기여해 줄 것을 희망한다”고 화답다.

특히 “AI 과학기술의 등장과 함께 발전과 진보도 있지만 의료 서비스 비용 상승이나 저소득 국가 차별이 우려된다”며 “다국가적 지원이 필요한 시기”라고 강조했다.

그러면서 “한국이 이러한 솔루션을 개발하는 데 있어서 입지를 공고히 할 수 있는 큰 기회가 있다고 생각한다”며 “한국이 혁신적인 제품을 통해 이 분야에서 핵심적인 역할을 할 수 있다”고 말했다.

향후 20년 간 전 세계 아동 사망자 수를 200만 명 이하로 줄이겠다는 목표도 제시했다.

게이츠 이사장은 또 “한국의 바이오사이언스 제품들은 경이로운 수준”이라며 “SD바이오, SK, LG, 유바이오로직스까지 10년 전까지만 해도 굉장히 작았던 한국 산업이 크고 중요한 산업으로 발전했다. 코로나 백신이나 진단 기기 등이 좋은 역할을 했다”고 평가했다.

SMR과 관련된 대화도 나눠 주목된다.

게이츠 이사장이 AI와 같은 첨단산업 전력 수요 증가에 SMR을 해법으로 꼽자, 이 대통령은 “소형원자로를 개발하는 국내 기업이 많고 세계 시장에서의 화력이 점차 늘고 있다”며 “한국이야말로 SMR의 강자가 될 수 있다”고 말했다.