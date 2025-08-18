빌 게이츠, tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 출연

마이크로소프트(MS) 공동 창업자인 빌 게이츠가 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블록’에 출연한다.

CJ ENM은 빌 게이츠의 유퀴즈 출연분이 이달 중 방송될 예정이라고 18일 밝혔다.

빌 게이츠는 MS를 이끌면서 PC 시대를 연 디지털 혁명의 설계자로 불린다. 현재는 게이츠 재단을 통해 글로벌 보건, 교육, 기후 변화, 빈곤 퇴치 등 인류 공동 과제 해결에 집중하고 있다.

2045년까지 개인재산의 99%와 게이츠 재단의 기부금을 합쳐 약 2천억 달러(약 280조원)를 사회에 환원하겠다고 최근 밝히기도 했다.

빌 게이츠는 한국 기업과 협력 확대를 위해 3년 만에 방한을 결정했다.

남승용 CJ ENM 경영리더는 “‘유 퀴즈’는 모든 삶의 가치를 존중하며, 다양한 사람들의 이야기를 통해 인간 존엄과 서로에 대한 이해를 전하는 프로그램”이라며 “게이츠 재단의 '모든 인간의 삶은 동등한 가치를 지닌다'는 신념과 일맥상통하다는 부분에서 공감을 나눴다”고 말했다.