라이트재단, 게이츠재단과 국제 보건 협력 방안 논의

국제보건기술연구기금(이하 라이트재단)이 지난 20일 트레버 문델 게이츠재단 국제보건 부문 대표와 만나 게이츠재단의 국제 보건 투자 방향과 국내 바이오헬스 기업의 백신‧치료제‧진단기기 개발에 대해 논의했다.

이 자리에는 라이트 재단 평의회 회원사 대표들도 참석했다. 참여 기업들은 ▲바이오니아 ▲유바이오로직스 ▲LG화학 ▲노을 ▲에스디바이오센서 ▲SK바이오사이언스 ▲쿼드메디슨 등 7개사다.

사진=라이트재단

트레버 문델 회장과 참석자들은 앞으로 추진 가능한 협력 방안을 모색했다. 또 그간 정부와 비영리 재단, 민간 기업이 협력한 성과들을 공유, 향후 이 같은 협력 모델로 국제 보건에 기여할 수 있길 기원했다.

김한이 라이트재단 대표는 “게이츠재단과 국내 주요 제약 바이오 기업들이 함께 성과 창출로 이어질 수 있는 실행 방안을 논의했다”라고 밝혔다.

트레버 문델 회장도 국제 보건 변화와 게이츠재단 미래 운영 방침 변화를 언급하며 “한국과의 파트너십은 중요하다”라고 강조했다.

한편, 라이트재단은 보건복지부와 게이츠재단, 국내 제약바이오 기업들이 참여해 2018년에 설립됐다. 누적 110개의 파트너사와 73개의 백신‧치료제‧진단기기 연구개발 과제에 대해 1천189억 원을 지원했다.