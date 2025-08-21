SK바이오사이언스, 게이츠 재단 만나 의약품 개발 협력 논의

SK바이오사이언스가 지난 20일 서울 여의도에서 게이츠 재단의 트레버 먼델 글로벌 헬스 부문 대표 등 재단 관계자들과 만나 협력 방안을 논의했다.

이 자리에 SK 측에서는 최창원 SK디스커버리 부회장, 안재용 SK바이오사이언스 사장, 윤현준 SK바이오사이언스 BD1실장, 박진선 SK바이오사이언스 마케팅&사업개발본부장 등이 참석했다.

(왼쪽부터) 윤현준 SK바이오사이언스 BD1실장, 이자벨 토레스 게이츠 재단 수석 고문, 트레버 먼델 게이츠 재단 글로벌 헬스 부문 회장, 최창원 SK디스커버리 부회장, 안재용 SK바이오사이언스 사장, 카라 카루바 게이츠 재단 글로벌 헬스 부문 부국장, 박진선 SK바이오사이언스 마케팅&사업개발본부장. (사진=라이트 재단)

게이츠 재단에서는 트레버 먼델 회장을 비롯해 이자벨 토레스 게이츠 재단 수석 고문, 카라 카루바 게이츠 재단 글로벌 헬스 부문 부국장 등이 자리를 함께했다.

양측은 진행 중인 백신 개발과 글로벌 공중보건 프로젝트를 기반으로 향후 상호 협력 범위를 더 확대해 나가기로 했다. 특히 SK바이오사이언스의 백신 등 예방 의약품 연구개발 과제에 관련한 향후 협력 방안을 검토했다.

관련해 SK바이오사이언스와 게이츠 재단은 지난 2013년부터 장티푸스와 소아장염 등 백신 개발 및 항바이러스 예방 솔루션 등을 개발해 오고 있다. 특히 코로나19 백신인 ‘스카이코비원’ 개발 과정에서 양측은 여러 협력을 진행한 바 있다.

SK바이오사이언스 관계자는 “앞으로도 글로벌 파트너들과 공중보건 향상 및 백신 접근성 확대에 기여할 계획”이라고 밝혔다.