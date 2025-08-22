요기요, 센카와 ‘워터밤 속초 2025’서 현장 이벤트 진행

요기요가 글로벌 스킨케어 브랜드 센카와 손잡고 오는 23일 강원 속초에서 열리는 ‘워터밤 속초 2025’에서 현장 이벤트를 연다고 22일 밝혔다.

‘워터밤’은 물과 음악을 결합한 여름 대표 뮤직 페스티벌로, 올해 마지막 행사인 속초 공연은 한화리조트 설악 쏘라노에서 개최된다. 이번 협업은 현장을 찾은 관객에게 특별한 체험과 혜택을 제공하기 위해 기획됐다.

센카 부스에서는 터치머신 게임과 ‘거품 체험존’을 통해 브랜드의 대표 제품인 ‘퍼펙트 휩’ 라인업을 체험할 수 있다. 게임에 참여하고 SNS 피드에 인증하면 선착순으로 요기요 5천원 할인 쿠폰이 제공된다. 해당 쿠폰은 행사 당일부터 9월 5일까지 사용 가능하며, ‘요기패스X’ 혜택과 중복 적용할 수 있다.

(사진=위대한상상)

또한 SNS 인증 고객에게는 ‘센카 메쉬백’을 증정하고, 게임 점수에 따라 ‘퍼펙트 휩’ 본품 또는 샘플 제품이 제공된다.

요기요 관계자는 “여름의 마지막을 장식하는 워터밤에서 고객들이 공연과 함께 차별화된 경험을 즐길 수 있도록 준비했다”며 “요기요와 센카의 협업으로 소비자에게 색다른 혜택을 제공하겠다”고 말했다.