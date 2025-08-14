요기요, ‘요마트 8월 라스트 썸머’ 행사 진행

17일까지 할인 나서...쿠폰팩 최대 2만4천원 제공

유통입력 :2025/08/14 14:13

류승현 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

요기요가 장보기 서비스 ‘요마트’에서 여름 인기 상품을 특가로 선보이는 ‘8월 라스트 썸머’ 행사를 시작했다.

이번 행사는 14일부터 17일까지 4일간 진행된다. 행사 기간 동안 아이스크림은 최대 64% 할인하며, 여름 보양식 훈제오리 슬라이스를 최저가에 판매한다. 100여 종의 여름 인기 상품을 대상으로 N+1 증정 행사도 병행한다.

할인과 함께 쿠폰 혜택도 진행된다. 첫 구매 고객에게는 5천원 전용 할인쿠폰이 지급되며, 이를 포함해 최대 2만4천원 쿠폰팩이 제공된다. 무더위 속 보양식 선택을 주제로 한 ‘밸런스 게임’에 참여하면 5천원 추가 할인쿠폰도 받을 수 있다.

관련기사

(사진=위대한상상)

김정훈 요기요 QC 사업실장은 “여름 막바지를 맞아 장보기를 더욱 편리하게 즐길 수 있도록 풍성한 혜택을 마련했다”며 “시즌별 선호도를 반영한 할인전으로 고객 만족도를 높이겠다”고 말했다.

행사는 쿠폰 소진 시 조기 종료될 수 있으며, 점포별 재고 상황에 따라 일부 상품은 구매가 제한될 수 있다.

류승현 기자ryuwaves@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
요기요 위대한상상 YOGIYO 배달플랫폼 배달앱 배달

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

[현장] 배경훈 장관 "AI 인재, 정부 투자 대폭 늘릴 것…대학원 확대 검토"

세계 첫 ‘반고체 배터리’ 전기차, 中서 판매허가 받아

"소비쿠폰 사용도 막았다"…홈플러스 폐점 발표에 노조·종사자 "철회하라"

비트코인 12만3천600달러 돌파...역대 최고가 경신

ZDNet Power Center