펄어비스 검은사막, 신규 지역 ‘마계 에다니아’ 업데이트.

펄어비스는 ‘검은사막’의 신규 지역 ‘마계: 에다니아’를 업데이트했다고 20일 밝혔다.

‘에다니아’는 혼돈과 질서, 선과 악이 공존하는 세계로, 검은사막의 핵심 메인 스토리가 전개되는 지역이다. 다양한 사냥터와 강력한 우두머리 전투, 신규 장비를 통해 모험가들은 또 다른 재미를 경험할 수 있다.

에다니아 업데이트는 두 번에 나눠 진행한다. 이번에 공개한 파트1의 핵심은 ‘에다나 권좌’이며, 파트2는 다음 달 10일 업데이트할 예정이다.

에다나의 권좌는 지배자 ‘에다나’를 선발하는 신규 PVP(이용자간 대결) 콘텐츠다. 모험가는 각 우두머리의 성에서 무한 경쟁 방식의 결투를 통해 강함을 증명해야 한다. 권좌를 차지한 모험가는 매주 도전자들의 도전을 막아내야 하며, 패배할 경우 지위를 내줘야 한다.

에다나로 선정된 모험가는 ▲투구 부위에 착용할 수 있는 ‘에다나의 왕관’ ▲지역 내 누적 세금 수령 ▲에다나 영역에서 사망 페널티 없이 즉시 부활 ▲본인 성으로 즉시 이동 ▲에다나의 축복 버프 발동 등 다양한 특권이 제공된다.

새로운 ‘창세’ 등급 방어구 ‘에다나 방어구’를 추가했다. 에다니아 세계관에 어울리는 어둡고 강렬한 디자인이 특징이다. 기존 최상위 방어구에 ‘에다나의 조각’을 사용해 더욱 강력한 장비로 업그레이드할 수 있으며, ‘에다나의 방어구 숨겨진 비밀 의뢰’를 통해 제작할 수 있다.

‘침묵하는’ 단계의 태고 등급 방어구를 지급하는 성장지원 의뢰도 추가해, 에다니아 진입을 수월하게 할 수 있도록 지원할 예정이다.

에다니아 지역과 함께 각종 신규 아이템과 생활 콘텐츠를 만나볼 수 있다. 사냥터에서 몬스터를 처치하고 신규 유물, 수정, 광명석을 얻을 수 있으며, 에다니아 종족 추가 공격력 효과를 부여하는 신규 비약, 영약, 향수 등도 '연금'을 통해 획득할 수 있다.

카프라스 나무, 엔슬라 산양, 루살카 돌멘게 등 에다니아에서만 채집할 수 있는 자원과 신규 민물, 바다 어종을 추가했다. 에다니아의 고유한 분위기를 반영한 독창적인 신규 가구 20종도 만나볼 수 있다.