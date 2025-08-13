[컨콜] 펄어비스 "AAA급 게임 붉은사막, 2026년 1분기 출시로 조정"

펄어비스의 신작 게임 '붉은사막' 출시일이 올 4분기에서 내년 1분기로 조정됐다.

허진영 펄어비스 대표는 13일 2분기 실적 발표 컨퍼런스 콜을 통해 "붉은사막 출시는 기존 공개한 일정보다 1분기 지연될 것으로 보인다. 약속했던 올 4분기 출시 일정을 지키지 못해 죄송하다"며 "AAA급 PC콘솔 게임을 론칭하는 과정에서 오프라인 유통과 인증, 파트너사와의 협업 등에 시간이 길어지고 있다"고 말했다.

이어 "출시일은 내부적으로 확정했지만, 게임스컴2025에서 출시일을 발표하기 보다 사업적 판단에 따라 적절한 시점에 공개할 계획이다"며 "약속을 지키지 못한 점 사과드리며 성공을 위한 전략적 선택이니 너른 이해 부탁드립니다. 좋은 모습을 보여드리기 위해 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

그러면서 "개발 일정 관리를 철저히 해 출시일이 더 지연되지 않도록 하겠다"고 강조했다.