펄어비스 '검은사막', 꿈결 환상마 3종 합쳐진 '크로그달로' 업데이트

펄어비스가 검은사막 꿈결 환상마가 하나로 합쳐진 ‘크로그달로’를 오늘(13일) 선보였다.
‘크로그달로’는 검은사막 월드 내 꿈결 환상마 3종 ▲디네 ▲아두아나트 ▲둠의 능력을 하나로 합친 환상마다. 하늘을 날아야 할 때는 ‘아두아나트’, 물과 사막에서는 ‘디네’, 땅 위에서 빠르게 이동할 때는 ‘둠’의 모습으로 변신한다.
지난 7월 열린 ‘검은사막 하이델 연회’에서 처음 공개됐으며 당시에는 가칭 ‘디네아두아나트둠’으로 소개됐다.
관련기사
- 펄어비스 '검은사막', 전투 시스템 개편2025.07.23
- 펄어비스 검은사막 모바일, '아침의 나라: 서울' 업데이트2025.07.22
- 펄어비스 '검은사막 모바일', 수도 '서울'·도사 각성 '선인' 등장 예고2025.07.19
- 펄어비스 검은사막 모바일, '2025 하이델 연회' 오는 19일 개최2025.07.08
꿈결 등급의 디네, 아두아나트, 둠을 모두 보유하고 ‘크로그달로의 둥지’를 소유한 모험가는 ‘그라나’ 지역에 위치한 NPC ‘메린돌라’에게서 의뢰를 수주해 ‘마패: 크로그달로’를 획득할 수 있다.
또한 20일 ‘에다니아’ 지역 업데이트를 앞두고 ‘에다니아의 속삭임’ 인장 지급 이벤트를 진행하고 있다. 모험가는 게임 접속이나 사냥·채집·낚시를 통해 ‘에다니아의 속삭임 인장’을 얻을 수 있다. 인장을 모아 ▲크론석 5천 개 ▲초월한 망치 선택 상자 ▲발크스의 조언(200) 등으로 교환할 수 있다.