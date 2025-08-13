펄어비스 '검은사막', 꿈결 환상마 3종 합쳐진 '크로그달로' 업데이트

펄어비스가 검은사막 꿈결 환상마가 하나로 합쳐진 ‘크로그달로’를 오늘(13일) 선보였다.

‘크로그달로’는 검은사막 월드 내 꿈결 환상마 3종 ▲디네 ▲아두아나트 ▲둠의 능력을 하나로 합친 환상마다. 하늘을 날아야 할 때는 ‘아두아나트’, 물과 사막에서는 ‘디네’, 땅 위에서 빠르게 이동할 때는 ‘둠’의 모습으로 변신한다.

지난 7월 열린 ‘검은사막 하이델 연회’에서 처음 공개됐으며 당시에는 가칭 ‘디네아두아나트둠’으로 소개됐다.

관련기사

검은사막 꿈결 환상마 3종

꿈결 등급의 디네, 아두아나트, 둠을 모두 보유하고 ‘크로그달로의 둥지’를 소유한 모험가는 ‘그라나’ 지역에 위치한 NPC ‘메린돌라’에게서 의뢰를 수주해 ‘마패: 크로그달로’를 획득할 수 있다.

또한 20일 ‘에다니아’ 지역 업데이트를 앞두고 ‘에다니아의 속삭임’ 인장 지급 이벤트를 진행하고 있다. 모험가는 게임 접속이나 사냥·채집·낚시를 통해 ‘에다니아의 속삭임 인장’을 얻을 수 있다. 인장을 모아 ▲크론석 5천 개 ▲초월한 망치 선택 상자 ▲발크스의 조언(200) 등으로 교환할 수 있다.