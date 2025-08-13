펄어비스 '붉은사막', 출시일 2026년 1분기로 조정...이유는

펄어비스가 AAA급 신작 게임 '붉은사막' 출시일을 내년(2026년) 1분기로 조정했다.

이는 PC·콘솔 버전 동시 출시를 위한 잘 짜인 유통 계획 수립 등에 준비 시간이 더 필요하다는 판단 때문으로, 오히려 이러한 판단이 '붉은사막' 흥행에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다는 의견이 나오고 있다.

13일 허진영 펄어비스 대표는 2분기 실적 발표 컨퍼런스 콜을 통해 "붉은사막 출시는 기존 공개한 일정보다 1분기 지연될 것으로 보인다. 약속했던 올 4분기 출시 일정을 지키지 못해 죄송하다"며 "AAA급 PC콘솔 게임을 출시하는 과정에서 오프라인 유통과 인증, 파트너사와의 협업 등에 시간이 더 걸리고 있다"고 말했다.

이어 "출시일은 내부적으로 확정했지만, 게임스컴2025에서 출시일을 발표하기보다 사업적 판단에 따라 적절한 시점에 공개할 계획이다"며 "약속을 지키지 못한 점 사과드리며 성공을 위한 전략적 선택이니 너른 이해 부탁드립니다. 좋은 모습을 보여드리기 위해 최선을 다하겠다. 개발 일정 관리를 철저히 해 출시일이 더 지연되지 않도록 하겠다"고 덧붙였다.

펄어비스, '게임스컴 2025' 참가해 '붉은사막' 신규 시연버전 공개.

이러한 결정에 업계 일각은 오히려 다행일 수 있다는 반응을 내놓기도 했다. 더 철저한 유통 계획을 통해 단기간 글로벌 흥행을 시도하는 것이 사업적으로 유리하다는 의견이 대다수였다.

펄어비스가 실적 개선을 위해 무리하게 '붉은사막'을 출시하지 않아 다행이라는 목소리도 있었다. 일부 게임사는 완성도가 낮은 게임을 출시해 실적을 개선하는 전략을 선택하고 있지만, 지양해야 한다는 의견도 있었다. 게임사의 신뢰도에 문제가 생기고, 장기간 이용자에게 외면받을 수 있어서다.

이 회사는 '붉은사막' 출시일 조정에도 불구하고, 글로벌 영향력 확대에 노력을 지속한다는 계획이다. 8월 독일 게임전시회 게임스컴과 9월 도쿄게임쇼에 참가해 현지 이용자와 소통에도 나선다.

관전 포인트는 펄어비스가 내년 1분기 '붉은사막' 출시일을 지킬 수 있을지다. 또 실적 방어와 주주가치 제고에 어떤 묘수를 꺼낼지에도 시장의 관심은 쏠릴 전망이다.

'붉은사막'은 AAA급 오픈월드 액션 어드밴처 장르다. 이 게임은 펄어비스 자체 게임 엔진 블랙스페이스에 엔비디아의 최신 기술을 접목했고, 호쾌한 액션성과 방대한 콘텐츠를 강조한 게 특징이다. 또 이 게임은 수년간 게임 전시 시연 버전을 통해 게임성을 인정받아 흥행 기대작에 이름을 올린 상태다.

업계 한 관계자는 "붉은사막의 출시일 조정 이유를 보면 오히려 전략적으로 잘 판단한 것으로 보인다. 실적 개선을 위해 출시를 강행했다면 결과는 좋지 않았을 것"이라며 "PC·콘솔 버전 동시 출시를 준비하다 보니 여러 어려움이 있었던 것 같다. 붉은사막 외에도 다른 신작 타이틀 확보에도 속도를 내야한다. 너무 붉은사막에만 의지하는 것 같아 우려된다"고 말했다.

한편, 펄어비스는 2분기 매출 796억원, 영업손실 118억원, 당기순손실 227억원을 기록했다. 매출은 전분기 대비 4.9%, 전년동기 대비 2.7% 감소했다. 영업이익은 광고선전비 증가 영향으로 전분기에 이어 적자를 이어갔다.