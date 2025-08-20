당근부동산 직거래시 인증 필수..."허위 매물 차단"

국내 대표 지역생활 커뮤니티 당근이 부동산 서비스 ‘당근부동산’에 등록되는 개인 직거래 매물에 대해 전수 인증 의무화 제도를 도입한다고 20일 밝혔다.

이번 제도는 지난 2월 국토교통부가 발표한 부동산 직거래 플랫폼 운영 가이드라인 준수와 더불어, 플랫폼 차원에서 소비자 피해를 선제적으로 예방하기 위해 마련됐다.

앞으로 당근부동산에서 개인이 매물을 등록하려면 본인 인증과 함께 집주인 또는 세입자 인증 절차를 반드시 거쳐야 한다.

당근부동산 로고

매물 소유주가 직접 등록하는 경우에는 등기부등본과 대조해 ‘집주인 확인 매물’로 표기되며, 세입자 등 소유주가 아닌 제3자가 매물을 올릴 경우에는 집주인의 확인 또는 임대차 계약서 제출을 통한 세입자 인증을 받아야만 게시글을 올릴 수 있다. 이번 조치로 인해 이제는 누구든 개인 직거래 매물을 게시하려면 반드시 매물 인증을 거쳐야만 한다는 점이 명확 해졌다.

인증 의무화 제도는 약 한 달 간의 이용자 안내 기간을 거쳐 9월 내 본격 시행될 예정이다. 해당 기간 동안 인증이 완료되지 않은 매물은 순차적으로 게시판에서 미 노출 처리되며, 인증을 완료하면 재 노출된다.

황도연 당근 대표는 “당근부동산이 더욱 신뢰할 수 있는 플랫폼으로 거듭나기 위해 직거래 매물 인증 의무화라는 적극적이고 강력한 이용자 보호 시스템을 도입했다” 라며, “강화된 인증 체계와 기존 안전 장치를 결합해 안전한 거래 환경을 마련하는데 최선을 다하겠다”고 말했다.

관련기사

당근부동산은 그동안 다양한 장치를 통해 허위 매물을 방지하고 안전한 부동산 거래 환경을 조성하기 위해 다방면으로 노력해온 바 있다. 전담 운영 인력을 통해 ▲게시글 검수 ▲실시간 모니터링 ▲이용자 신고 제도 ▲키워드 정교화 등을 이용한 자동 필터링 등 다양한 방식으로 정책 위반 게시글을 확인하고 있다.

또한 지난 11일 NH농협은행과 체결한 업무협약(MOU)의 일환으로 가상계좌 기반 ‘부동산 안심결제’ 기능을 연내 도입할 계획이다. 안심결제(에스크로) 장치와 매물 인증 의무화가 결합되면서, 이용자들에게 더욱 안심하고 거래할 수 있는 환경을 제공할 것으로 기대된다.