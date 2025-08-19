탄소중립연구원-TÜV SÜD, ESG 탄소배출 대응 지원 협력

탄소중립연구원(대표 이민)이 독일 기반의 글로벌 검증기관 TÜV SÜD(티유브이슈드)와 한국 수출 제조기업의 전과정평가(LCA) 대응 역량 강화를 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 19일 밝혔다.

티유브이슈드는 EU의 배출권거래제(EU ETS) 및 탄소국경조정제도(CBAM) 및 EU 배터리 규정 검증기관으로 등록중인 글로벌 검증 기관으로, ISO 14040/44/67 기반의 3자 검증을 수행하는 독일 본사의 세계적인 검증기관이다.

엄격한 검인증 기준과 역량을 바탕으로 전 세계에서 가장 높은 신뢰도를 자랑하는 검증서를 발급하는 기관 중 하나로, 특히 유럽과 북미를 중심으로 글로벌 고객사들이 선호하는 인증기관으로 자리잡고 있다. 한국 주요 기업들 역시 수출 제품의 글로벌 시장 진출, 안전성과 신뢰성 강화, 브랜드 가치 향상 등을 위해 티유브이슈드의 인증을 적극 활용하고 있다.

탄소중립연구원

ISO 14040, 14044, 14067은 제품 및 서비스의 탄소배출량(PCF, Product Carbon Footprint)을 전과정평가(LCA, Life Cycle Assessment)를 통해 계량화하고, 그 결과를 제3자의 검증을 통해 국제적으로 신뢰 가능한 방식으로 증빙할 수 있도록 마련된 글로벌 표준 검증 체계다. 단순한 환경 지표를 넘어, 글로벌 고객사와 바이어가 공급망을 평가하고 협력 대상을 선정할 때 입찰 경쟁력과 기업 신뢰도를 좌우하는 핵심 기준으로 활용되고 있다.

탄소중립연구원은 이번 협약을 통해 수출 제조기업에게 ISO 표준에서 요구하는 PCF 산정 및 LCA 수행을 제공함으로써, 제3자 검증을 체계적으로 받을 수 있도록 돕는다. 티유브이슈드와의 협력을 통해 검증의 신뢰도를 확보하는 동시에 국내 수출 제조기업 제품에 대한 국제적 신뢰도를 높이는 데 주력할 예정이다.

탄소중립연구원 이민 대표는 “국내의 수출 제조기업의 경우 대기업들에 비해 ISO 기반 검증이 글로벌 진출 및 입찰 경쟁력에 실질적 도움이 되는 부분을 인지하지 못하고 있다”며 “또, 친환경 제품을 생산하고 있음에도 불구하고 이를 객관적으로 증빙할 수 있는 방법을 모르거나 그린워싱 리스크를 ISO 14040/44/67 검증을 통해 해소할 수 있다는 사실도 미인지 하는 경우가 많다”고 설명했다.

이 대표는 이어 “이번 티유브이슈드와 협력을 통해 기업들이 ISO를 적극 활용하여 글로벌 브랜딩, 홍보에 도움을 받고 나아가 글로벌 진출 성과를 내는데 도움이 되도록 할 것”이라고 말했다.