NHN애드, ‘오픈애즈’ 개편...AI 기반 실무 생산성 플랫폼 도약

종합 디지털 마케팅 솔루션 기업 NHN애드(대표 심도섭)가 마케팅 콘텐츠 큐레이션 서비스 ‘오픈애즈’를 AI 기반 실무 생산성 플랫폼으로 전면 개편했다고 19일 밝혔다.

기존 오픈애즈는 마케팅 지식이 필요한 모든 이용자에게 트렌드 인사이트, 마케팅 업무 스킬 등 광고·마케팅 관련 콘텐츠를 큐레이션하고 광고상품을 한눈에 비교하고 선택할 수 있는 서비스를 제공해 왔다. 이번 개편은 AI 시대 ‘일 잘하는 방법’에 대한 수요 증가에 맞춰, 실무자의 창의성과 업무 효율성을 동시에 높일 수 있는 환경을 지원하기 위해 추진됐다.

NHN애드

새롭게 개편된 오픈애즈는 AI툴 탐색부터 실무 적용까지 한 번에 가능한 플랫폼을 지향한다. ▲실무 특화 AI툴 정보를 모아 제공하는 ‘AI툴’ 메뉴 신설 ▲마케터·기획자·디자이너 등 직무별 실무 프롬프트 큐레이션 제공 ▲콘텐츠 몰입도와 사용성을 높인 UI·UX 전면 개편이 주요 변화다. 사용자는 챗GPT, 미드저니 등 익숙한 도구는 물론 잘 알려지지 않은 실무 특화 AI툴까지 한눈에 비교·탐색할 수 있으며, 직무별로 바로 활용 가능한 프롬프트를 즉시 적용할 수 있다.

NHN애드는 이번 개편을 통해 오픈애즈를 ‘일의 방식에 새로운 가치를 더하는 실무 플랫폼’으로 발전시켜 나갈 계획이다. AI툴·프롬프트 고도화, 맞춤형 추천 기능 강화 등으로 실무자가 필요한 정보와 도구를 가장 빠르고 쉽게 찾을 수 있는 환경을 제공할 방침이다.

NHN 애드 관계자는 “AI 기반 업무 환경에서 실무자의 생산성과 창의성을 동시에 높이는 것이 이번 개편의 핵심”이라며 “앞으로도 변화하는 업무 환경에 최적화된 솔루션을 지속적으로 제공하겠다”고 말했다.

오픈애즈는 8월 21일부터 23일까지 서울 SETEC에서 열리는 ‘2025 일잘러 페스타(Skill-Up Festa)’에 참가해 새롭게 바뀐 서비스와 비전을 현장에서 선보인다. 일잘러 페스타는 ‘업무 생산성과 효율을 높이는 국내 유일의 실무 페스티벌’로 오픈애즈는 이번 행사에서 개인의 성장과 실무 역량, 커리어 확장을 지원하는 다양한 체험과 프로그램을 제공할 예정이다.