틱톡-JB금융그룹, 외국인 특화 금융 플랫폼 '브라보코리아' 활성화 맞손

글로벌 숏폼 동영상 플랫폼 틱톡이 지난 14일 JB금융그룹(회장 김기홍)과 외국인 고객 대상 생활금융 플랫폼 ‘브라보코리아(Bravo Korea)’ 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 19일 밝혔다.

이번 협약을 통해 틱톡과 JB금융그룹은 브라보코리아의 브랜드 경쟁력 강화와 외국인 고객 확대를 목표로 디지털 마케팅 및 콘텐츠 협업을 본격화한다.

틱톡과 JB금융그룹은 협약에 따라 브라보코리아 회원가입 활성화를 위한 크리에이터 콘텐츠 제작과 공동 캠페인을 추진하고, JB금융그룹 계열사 대상 마케팅 컨설팅 및 글로벌 협업을 추진한다. 이를 통해 외국인 고객의 브라보코리아 접근성을 높이고, 국내외 고객을 연결하는 글로벌 디지털 금융 생태계를 구축할 계획이다.

틱톡-JB금융그룹, 외국인 특화 금융 플랫폼 '브라보코리아' 활성화 위한 업무협약 체결

틱톡은 글로벌 사용자 기반으로 쌓은 콘텐츠 경쟁력과 브랜드 마케팅 노하우를 바탕으로 브라보코리아에 맞춤형 마케팅 솔루션을 제공한다. 브라보코리아의 회원가입 활성화를 위해 매월 크리에이터 콘텐츠 제작을 지원하고, 플랫폼 내 다양한 사용자를 세분화해 타겟별 정교한 디지털 마케팅을 전개한다. 또한, 콘텐츠 협업을 통해 브라보코리아의 브랜드 아이덴티티를 구축하고, 온·오프라인 행사 기획, 크리에이터 현장 참여, 숏폼 영상 제작 등으로 브랜드 인지도를 강화하는 캠페인을 전개한다. 더불어 JB금융그룹 계열사의 마케팅 컨설팅 및 해외 신규 마케팅을 지원하고, 양사가 보유한 글로벌 제휴 네트워크를 연계해 협력 체계를 강화해 나갈 예정이다.

관련기사

매티 린 틱톡코리아 글로벌 비즈니스 솔루션(GBS) 제너럴 매니저는 “틱톡은 전 세계 10억 명 이상의 커뮤니티와 숏폼 콘텐츠를 기반으로 브랜드와 고객을 연결해 기업의 비즈니스 목표 달성에 기여하고 있다”며, “이번 협업을 통해 틱톡의 글로벌 영향력과 JB금융그룹의 금융 인프라가 결합된 새롭고 혁신적인 디지털 금융 생태계가 구축되길 희망한다”고 말했다.

백종일 JB금융그룹 전북은행장은 “틱톡의 콘텐츠 확산력과 플랫폼 영향력이 브라보코리아의 외국인 고객 확대에 큰 시너지를 발휘할 것”이라며, “앞으로도 지속적인 협력을 통해 국내외 고객과의 연결을 더욱 강화해 나가겠다”고 밝혔다.